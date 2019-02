Pogodba za nov gasilski avto je podpisana!

14.2.2019 | 09:00

Pogodbo za nov gasilski avto sta podpisala Robert Janežič in Marjan Pušnik. Na levi gasilka Katja Banič.

Škocjan - Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Škocjan, ki so osrednje občinsko gasilsko društvo, načrtujejo do prihodnje pomladi priti do novega gasilskega vozila GVC 16/25 s podaljšano kabino. Zato je sinoči v prostorih gasilskega doma predsednik društva Robert Janežič podpisal pogodbo z Marjanom Pušnikom iz podjetja Gasilska vozila Pušnik iz Slovenske Bistrice, ki je eno od najbolj priznanih izdelovalcev gasilskih vozil in sploh opreme pri nas, s katerim so v preteklosti že tudi dobro sodelovali.

Dosedanja gasilska avtomobila Škocjančanov

Nov gasilski avto, ki ga potrebujejo kot društvo 2. kategorije, bo premogel tri tisoč litrov vode, imel bo vso opremo za gašenje in manjša reševalna dela, v njem bo prostora za šest gasilcev in trije od njih se bodo lahko kar med vožnjo na intervencijo opremili z izolirnimi dihalnimi aparati, kar je zel pomembna novost.

Novi pridobitvi so zbrani gasilci tudi nazdravili.

Po predračunu bodo morali za nov avto odšteti 250 tisoč evrov in finančna konstrukcija je znana: občina Škocjan bo v dveh letih prispevala 150 tisoč evrov (zneski so že v sprejetih proračunih za leti 2019 in 2020), računajo na sofinanciranje Uprave RS za zaščito in reševanje, ostalo bodo prispevali gasilci sami - nekaj denarja so že privarčevali, s prošnjo za pomoč pa se bodo seveda obrnili tudi na občane.

»Gre za veliko in pomembno pridobitev za naš prostor in naše gasilce, in zelo sem zadovoljen, da pogodbo danes podpisujemo,« je dejal predsednik Janežič. Marjan Pušnik se je škocjanskim gasilcem zahvalil za zaupanje in obljubil, da se bodo pri izdelavi potrudili. Novo vozilo naj bi namenu predali marca prihodnje leto.

Poveljnik gasilskega poveljstva občine Škocjan Silvo Vene je dejal, da gre za eno glavnih vozil v občinskem poveljstvu in prepričan je, da bodo temu primerno operativno rasli tudi v društvu. O tem ni dvoma, saj Škocjančani velik poudarek dajejo na izobraževanje in lahko se pohvalijo kar s 27 operativnimi člani, štirje pa ravno zdaj končujejo tovrstno izobraževanje.

Lepo urejen gasilski dom je okras Škocjana.

Zadovoljen je tudi škocjanski župan Jože Kapler, saj je nov gasilski avto potreba. K sreči imajo v gasilskem domu, ki so ga ob 110-letnici obstoja društva dogradili in lepo prenovili, dovolj prostora za novo pridobitev. Dosedanji avto GVC 24/50, ki je star skoraj tri desetletja, sicer ostaja - če bi ga zamenjali za novega, država naložbe namreč ne bi sofinancirala - v garažah pa imajo tudi vozilo za prevoz moštva in opreme.

PGD Škocjan, ki je bilo ustanovljeno leta 1900, šteje okrog 240 članov, od starejših do mladih, saj skrbijo za »naraščaj«.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija