Danes rojstni dan Dolenjski list.si in sedemdeseto leto izhajanja našega časopisa

14.2.2019 | 10:05

Ena od prvih novic, ki smo jih objavili 14. februarja leta 2008.

Novo mesto - Dolenjski list izhaja že sedemdeseto leto, njegov mlajši brat, spletni časopis Dolenjskilist.si, pa prav danes slavi svoj enajsti rojstni dan. Ko je Dolenjski list 17. februarja leta 1950 izšel prvič, je imel že štiri tisoč naročnikov, na glasilo Osvobodilne fronte okrajev Črnomelj, Novo mesto in Trebnje so se ljudje naročili, še preden so videli, kaj to bo, mnogi so tudi že plačali celoletno naročnino.

Dolenjski list je na začetku izhajal na vsega štirih straneh. Prvi urednik je bil Jože Zamljen Drejče, prva novinarja pa Peter Romanič in Tone Gošnik. Dolenjski list je bil že na začetku tehnološko napredna ustanova, saj je imel že telefon, telefonska številka uredništva pa je bila 7.

Dolenjski list se je hitro razširil še v Posavje in na kočevsko-ribniški konec, hitro pa je naraščala tudi naklada, ki je v času, ko je podjetje vodil Tone Gošnik, dosegla številko 35.000. Poštar, ki je nabral največ novih naročnikov, je dobil za nagrado moped, tolažilne nagrade so bili tranzistorski radijski sprejemniki. Težko bi našli hišo, kjer ga ne bi imeli naročenega, bil je največji regionalni časopis v Jugoslaviji, leta 1975, ob petindvajsetletnici, ga je tedanji predsednik Josip Broz Tito za posebne zasluge na področju informativne dejavnosti in za prispevek k razvoju slovenskega novinarstva odlikoval z redom za zasluge za narod s srebrnimi žarki.

Tehnološki napredek je naredil svoje in skoraj sočasno z barvnimi stranmi je Dolenjski list sredi devetdesetih let dobil tudi svoj prostor na svetovnem spletu. »Dolenjski list je bil med prvimi slovenskimi mediji s svojo spletno stranjo. Zaživela je že leta 1996, kar je po meni dostopnih podatkih sploh prva spletna stran katerega od slovenskih časopisov. Na njej so bili objavljeni povzetki oz. uvodi najpomembnejših člankov iz aktualne tiskane izdaje Dolenjskega lista ter mali oglasi in osmrtnice. To je bilo še pred internetnim bumom, ki je v začetku novega tisočletja zajel tudi slovenski medijski prostor. Dolenjski list je temu razvoju sledil z nekaj zamude, a leta 2007 je dozorela odločitev o postavitvi nove spletne strani z dnevno svežimi informacijami. Stran smo postavili v sodelovanju z novomeško družbo T-media, javno pa je dostopna od 14. februarja 2008. Takrat se v resnici še nismo povsem zavedali, koliko dodatnega dela smo si s tem nakopali, a ob požrtvovalnem delu uredništva in vseh zaposlenih zdaj že več kot desetletje skrbimo, da tok celovitih in kakovostnih informacij o dogajanju v naši širši regiji od takrat še ni presahnil,« se začetkov spletnega portala Dolenjskilist.si spominja novinar Boris Blaić, ki je tedaj največ pripomogel k rojstvu mlajšega brata tiskanega Dolenjskega lista.

Dolenjski list.si je začel »izhajati« na današnji dan, 14. februarja, leta 2008. S spletnim Dolenjskim listom je naš časopis postal dnevnik, saj na objavo ni bilo treba več čakati do naslednjega četrtka, bogat slikovni material, ki je nastal ob pripravi prispevkov, je tako prišel do bralca, Dolenjski list pa smo na ta način tedaj bolj približali tudi mladim, danes seveda to velja za vse generacije, lani pa so prispevki na obeh spletnih portalih Dolenjskega lista, poleg Dolenjskilist.si je to še portal Lokalno.si, imeli skupno več kot 21 milijonov ogledov.

Več v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Igor Vidmar