Mladi predstavili svoje podjetniške ideje

14.2.2019 | 14:30

Prvo mesto med osnovnošolci je zasedla ekipa OŠ Center z idejo L'eau.

Ekipa Gimnazije Novo mesto z idejo Heijus je zmagala med srednješolci.

Prvo in drugo mesto med študenti je pripadlo ekipama Višje strokovne šole na Ekonomski šoli Novo mesto, predstavili sta ideji MudERASER in Littlele.

Novo mesto - Na regionalno tekmovanje podjetniških idej Jugovzhodne Slovenije POPRI se je prijavilo 23 ekip iz petnajstih šol. Učenci, dijaki in študenti so do 5. februarja izpolnili poslovni model, kjer so v pisni obliki predstavili svojo podjetniško idejo, v torek pa so ga v Podjetniškem inkubatrju Podbreznik še osebno predstavili komisiji, so sporočili iz Razvojnega centra Novo mesto, ki je dogodek organiziral v sodelovanju s Primorskim tehnološkim parkom, Podjetniškim inkubatorjem Kočevje in RIC Bela krajina.

V kategoriji osnovnošolcev, kjer je sodelovalo sedem ekip iz šestih osnovnih šol, je zmagala ideja L'eau iz OŠ Center, drugo mesto pa je zasedla ekipa iz OŠ Grm z idejo FRIGG.

V najštevilčnejši kategoriji srednješolcev, bilo je devet ekip iz šestih šol, je komisijo najbolj prepričala ideja Gimnazije Novo mesto Heijus, na drugo mesto so se uvrstili dijaki iz Srednje strojne šole Šolskega centra Novo mesto z idejo UniBill.

Zmagovalni mesti v kategoriji študentov oz. mladih do 29. let sta pripadali ekipi Višje strokovne šole Ekonomske šole Novo mesto - prvo mesto je namreč osvojila ideja MudERASER, drugo mesto pa Littlele.

Ekipe, ki so dosegle 1. in 2. mesto v vsaki kategoriji, so za nagrado prejele neposredno uvrstitev na državno tekmovanje POPRI v Novi Gorici.

»Razvojni center NM v zadnjih letih intenzivno dela na promociji podjetniških veščin, kot so inovativnost, ustvarjalnost in podjetnost, med mladimi. V zadnjih treh letih smo tako uspeli zgraditi kvalitetno mrežo mentorjev po osnovnih, srednjih, visokih šolah in fakultetah, ki so ključni pri tej zgodbi razvoja in katerim gre zahvala tudi za takšno število prijav na 1. regionalno tekmovanje POPRI,« so povzeli na Razvojnem centru in dodali, da k sodelovanju vabijo mentorje, ki želijo na šolah spodbujati mlade k podjetništvu.

»Nekaj ekip smo že srečali na lanskem StartUp vikendu in z veseljem ugotavljamo, da ekipe svoje ideje pridno nadgrajujejo,« so še dodali.

M. Ž., Foto: RC Novo mesto

