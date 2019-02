Pijan po avtocesti divjal s skoraj 215 kilometri na uro

14.2.2019 | 12:25

Foto: Arhiv DL

Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so včeraj med kontrolo prometa na avtocesti med Dobruško vasjo in Krškim izvajali meritve hitrosti z video nadzornim sistemom Provida. Vozniku osebnega avtomobila Audi A5 so izmerili hitrost 214,8 km/h. 20-letnega kršitelja so ustavili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, ki je pokazal, da je v litru izdihanega zraka imel 0,83 miligramov alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog v višini 1440 evrov in izrekli devet kazenskih točk.

Tatova harmonike hitro našli

Šentjernejski policisti so bili včeraj obveščeni, da je v torek v Drami nekdo skozi vrata vlomil v počitniško hišo in odnesel harmoniko, s tem pa lastnika oškodoval za 4000 evrov. Policisti so opravili ogled, zbrali obvestila in v večernih urah v okolici Šentjerneja dvema osumljencema zasegli ukradeno harmoniko. Glasbilo bodo vrnili oškodovancu, zoper osumljenca pa na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Skozi odprta vrata v hišo

V Ulici Ivana Roba v Novem mestu je okoli 12. ure neznanec skozi odprta vrata vstopil v stanovanjsko hišo, preiskal prostore in vzel okoli 300 evrov.

Ob motorni žagi in gorivo

V Metliki je med ponedeljkom in sredo nekdo vlomil v pomožni objekt ob stanovanjski hiši ter odnesel dve motorni žagi in posodo z gorivom.

Škode za okoli 5000 evrov

Med 10. in 20. uro je v Selih pri Dolenjskih Toplicah neznanec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je denar in nakit ter lastnike oškodoval za okoli 5000 evrov.

Skriti med tovorom skušali čez mejo

Na mejni prehod Obrežje je včeraj nekaj pred 13. uro na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornjaka z bolgarskimi registrskimi oznakami. Policisti, ki so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila, so v tovornem delu našli šest državljanov Afganistana, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem policijskem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Krški policisti pa so popoldne v Krškem izsledili in prijeli državljana Afganistana, ki je nezakonito prestopil državno mejo. Tujca, ki je zaprosil za mednarodno zaščito, so odpeljali v azilni dom.

M. Ž.