Vlada razrešila Podržaja, vršilec dolžnosti postal Majcen

14.2.2019 | 12:50

Jože Podržaj (Foto: J. A., arhiv DL)

Bojan Majcen (Foto: J. A., arhiv DL)

Ljubljana - Vlada je danes razrešila generalnega direktorja uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jožeta Podržaja, je novinarjem v državnem zboru potrdila ministrica za pravosodje Andreja Katič. Podržaja bo kot vršilec dolžnosti do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku nadomestil direktor zavoda za prestajanje kazni zapora Dob Bojan Majcen.

Podržajevo razrešitev so sicer že od junija lani zahtevali v Sindikatu državnih organov Slovenije in Sindikatu delavcev v pravosodju, ker so, kot je poročal MMC, nezadovoljni z njegovo neaktivnostjo pri reševanju dolgoletnih težav s pomanjkanjem pravosodnih policistov ter njihovimi slabimi plačami. Svojo zahtevo so predvsem v sindikatu državnih organov še stopnjevali po tistem, ko sta konec decembra iz koprskega zapora pobegnila dva pripornika in ko je le nekaj tednov za tem obsojenec v zaporu na Dobu napadel pravosodnega policista.

Dodano od 13.05:

Na odločitev vlade se je že odzval Jože Podržaj. »V preteklih tednih je bilo veliko črnila prelitega o slovenskih zaporih. Pobeg iz koprskega zapora, napad na pravosodnega polista na Dobu, vse skupaj podkrepljeno z javnimi nastopi in s številnimi anonimnimi pismi, ki so kot glavnega krivca za 'katastrofalne razmere v zaporih' označile generalnega direktorja. Ves svoj mandat sem poudarjal, da je slovenski zaporski sistem neupravičeno že leta odrinjen na obrobje in da politični odločevalci v preteklosti po večini niso imeli posluha za izboljšanje razmer. Kadrovska in prostorska stiska v slovenskih zaporih je žal že ponarodela fraza, ki pride v ospredje takrat, ko se zgodijo izredni dogodki in medijske luči za nekaj dni posvetijo za rešetke. Tokrat so svetile dlje časa in predolgo, tudi zaradi odsotnosti jasnega in odločnega sporočila vsem deležnikom o vlogi vodstva in sindikata v sistemu,« je zapisal v odzivu.

Meni, da je njegova razrešitev slabo sporočilo, pri čemer je sam še najmanj pomemben. »Ne potrebujem nazivov in funkcij. V svojih 35. letih dela v zaporskem sistemu imam kaj pokazati, zato odhajam pokončno in ponosen na narejeno. Ni pa dobro, da odhajam na tak način in zato, 'ker je potrebno zadeve umiriti'.«

Prepričan je, da je bilo v skoraj petih letih od njegovega imenovanja veliko storjenega. Temu, dodaja, pritrjujejo dejstva in opaženi premiki na bolje, na kar so v svojem odzivu javno spomnili tudi direktorji zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma, skupaj s stroko. »Ne glede na vse, je po mojem trdnem prepričanju smer delovanja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij prava,« je med drugim zapisal.

M. Ž.