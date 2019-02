Artiški tretješolci sejejo in žanjejo

14.2.2019 | 19:00

Ob predaji simboličnega bona Osnovni šoli Artiče.

Otroci s pridelanimi eko semeni spodbujajo samooskrbo.

Artiče - Tretješolci Osnovne šole Artiče so zmagovalci natečaja »Deluj eko - ohrani čebelo in smreko«, v okviru katerega sta tretje leto zapored Hofer in Medex nagradila najboljši predlog trajnostnega projekta. Artiški šolarji so se pod mentorstvom učiteljice Natalije Vahčič na natečaj prijavili s šolskim projektom »Kdor seje, ta žanje«.

»Na šolskem vrtu OŠ Artiče sledimo viziji 'Od semena do semena', kar pomeni, da sejemo, spremljamo razvoj rastlin, pridobivamo semena in presežke širimo med ljudi,« so, kot sta sporočila organizatorja, zapisali učenci ob prijavi svojega trajnostnega projekta, ki so ga poimenovali »Kdor seje, ta žanje«. Njihov šolski vrt krasi vrtiček, ki jim omogoča, da se pobližje spoznajo z naravo in živalmi, ki prebivajo v zemlji. Skupaj sejejo, obdelujejo, se družijo in se ob delu tudi učijo.

S svojim zgledom želijo med ljudmi spodbujati samooskrbo in željo po lastnem vrtu, nagrado v višini 1000 evrov pa bodo namenili obdelovanju šolskega vrta, izobraževanju mladih vrtičkarjev in oblikovanju okolju prijazne embalaže, s katero bodo zaščitili svoja ekološka semena.

»Želja učencev je, da izdelamo okolju prijazne semenske vrečke, jih okrasimo z našim logotipom, imeni semen in pomembnim sporočilom - Kdor seje, ta žanje. Ciljna skupina, ki jo želimo najprej nagovoriti, so družine naših učencev, nato vaščani, širša skupnost in v nadaljevanju tudi učenci drugih šol,« je povedala mentorica Natalija Vahčič.

Na predaji donacije, ki je bila v učilnici nagrajenih tretješolcev, so bili poleg predstavnikov podjetij Hofer in Medex, ravnateljice OŠ Artiče Vesne Bogovič in mentorice seveda tudi učenci, ki so na ogled postavili tudi svojo eko smreko iz lepenke, s katero so prav tako sodelovali na petem nagradnem natečaju »Deluj eko - ohrani čebelo in smreko«. V sklopu omenjenega natečaja so otroci slovenskih vrtcev, šol in vzgojno-varstvenih zavodov okrasili kar 600 eko smrek. Avtorji 84 najbolj izvirno in treh najlepše okrašenih eko smrek so razglasili in nagradili v decembru, so zapisali v sporočilu za javnost.

Artiški tretješolci so denarne nagrade prejeli še medene pakete, sestavljene iz izdelkov obeh organizatorjev, spomladi pa bodo v okviru Čebeljega dneva obiskali še upravni stavbi omenjenih podjetij in si pobližje ogledali tudi Hoferjev raziskovalni čebelnjak, sta še dodala organizatorja natečaja.

M. Ž., Foto: Hofer