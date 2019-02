Zaletel se je v hišo, potem so ga oživljali

14.2.2019 | 19:30

Novo mesto - Danes dopoldne ob 10.56 se je v Bršljinu v Novem mestu voznik z vozilom zaletel v stanovanjsko hišo in poškodoval plinsko omarico. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so na kraju opravili reanimacijo voznika in ga odpeljali v Urgentni center Splošne bolnišnice Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so pomagali reševalcem pri reanimaciji voznika in opravili kontrolo plinske pipe. O poškodbi plinske omarice je bil obveščen pristojen vzdrževalec.