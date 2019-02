Leto v znaku šprinterjev in velodroma

14.2.2019 | 21:20

Člansko moštvo Adria Mobil (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Leto 2019 bi se lahko v zgodovino novomeškega kolesarskega kluba Adria Mobil zapisalo kot eno od prelomnih. Novi glavni trener in športni direktor Branko Filip, skupni zmagovalec dirke Po Sloveniji leta 1999, je na današnji predstavitvi letošnjega moštva optimistično napovedal zmage, obenem pa poudaril izjemnost nove pridobitve, pokritega velodroma, za katerega se, čeprav še ni povsem končan, že zanimajo številni tuji trenerji, s katerimi je Branko sodeloval v času svojega desetletnega trenerskega delovanja v tujini.

Njegov optimizem ima trdne temelje. V moštvo se je vrnil mož z največ zmagami med novomeškimi kolesarji na najvišjem nivoju, Marko Kump, med povratniki pa je tudi David Per, ki je zadnji dve leti izkušnje nabiral v enem izmed najboljših in najbogatejših moštev na svetu Bahrain Merida. Kot je na predstavitvi, na kateri so tokrat poleg članske vrste vrste predstavili tudi vse člane in članice v kategorijah dečkov in deklic in mladincev, še povedal Branko Filip, ima tokrat v moštvu več hitrih kolesarjev, tak da bo njihova taktika na večini dirk podrejena šprinterjem oziroma uspehu v zaključku po konfiguraciji manj zahtevnih ravninskih etap. Poleg tega je Filip poudaril, da njegovo delo ne bo osredotočeno le na prvo moštvo, kjer bo sodeloval tudi s svojima predhodnikoma Srečkom Glivarjem in Boštjanom Mervarjem, ki bosta prav tako še nastopala v vlogi športnih direktorjev, precej pozornosti pa bo posvečal tudi vadbi na dirkališču, ki je za večino novomeških kolesarjev nekaj novega, saj je bila stara steza pred prenovo že več let neuporabna.

Člansko moštvo bo letos sestavljalo enajst kolesarjev: Jon Božič, Žiga Grošelj, Žiga Horvat, Aljaž Jarc, Gašper Katrašnik, Marko Kump, Aljaž Omrzel, David Per, Gorazd Per in Dušan Rajović ter kapetan Radoslav Rogina, ki bo čez dva tedna dopolnil štirideset let. Kolesarji so bili na skupnih pripravah v Turčiji, kamor se bodo prihodnji teden vrnili na prvo dirko v sezoni, dirko po Antaliji. Pred začetkom tekmovalnega dela sezone je povratnik Marko Kump optimističen: »V Kolesarski Adria Mobil se vračam po štirih letih. Ne morem se pritoževati, da mi je bilo v tujini slabo, vendar mi domače okolje bolj ustreza. Svoje največje uspehe sem dosegel ravno v Adrii in upam, da v svetovnem kolesarstvu še nisem rekel zadnje besede. Večino sotekmovalcev poznam že od prej in se dobro razumemo. Testiranja so pokazala, da smo dobro pripravljeni in se že veselim novih izzivov.« Da vlada v moštvu dobro in tovariško vzdušje je z vidnim zadovoljstvom potrdil tudi trener Branko Filip.

Zgovorna je bila ob predstavitvi moštva in prenovljenega velodroma olimpijskega vadbenega središča tudi predsednica kluba Mojca Novak, ki je tokrat nastopila v dvojni vlogi, saj je nadomeščala rudi predsednico uprave podjetja Adria Mobil Sonjo Gole, ki je v vseh letih, odkar je to ugledno novomeško podjetje glavni pokrovitelj novomeškega kolesarskega kluba, zaradi službenih obveznosti prvič ni bilo na predstavitvi moštva. Novakova je poudarila zasluge njenih predhodnikov izpred dvajsetih let, ki so se tedaj zavedali, kako pomemben objekt je velodrom, saj je na tisti sicer nekoliko nesrečni zgodbi danes zrasel sodoben in za slovenski šport zelo dragocen objekt. Spomnila je, da je kolesarstvo poseben šport, pri katerem starši otrok ne pripeljejo v telovadnico in jih po eni ure treninga ne odpeljejo, ampak se morajo mladi športniki pri kolesarstvu že zelo zgodaj naučiti odgovornosti, obenem pa se je zahvalila vsem pokroviteljem, ki jim ves čas zvesto stojijo ob strani, ter jim obljubila nadaljnje uspešno delo.

Direktor kluba Bogdan Fink je spomnil tudi na organizacijske izzive, ki klub čakajo v letu 2019, ko bo dirka Po Sloveniji, ki jo tako kot večino dirk na slovenskih tleh pripravlja kolesarski klub Adria Mobil, prvič uvrščena v razred hors. »Kljub višji kategoriji se organizacija ne bo bistveno spremenila, gre le za kozmetične spremembe,« je povedal.

Igor Vidmar

Galerija