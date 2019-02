Gorele gume in saje, tudi avto

15.2.2019 | 07:00

Včeraj ob 18.37 uri je v naselju Mleščevo, občina Ivančna Gorica, zagorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Hudo - Ivančna Gorica in PGD Stična so pogasili požar, ki je uničil sprednji del vozila ter odklopili akumulator.

Ob 18.12 so se v naselju Trata v Kočevju vnele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj dogodka, obvestili dežurno dimnikarsko službo in varovali objekt do prihoda dimnikarja.

Davi ob 1.04 je v ulici Brezje v Novem mestu gorel kup avtomobilskih pnevmatik na divjem odlagališču. Gasilci GRC Novo mesto so pogasili požar na okoli dveh kvadratnih metrih.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 10:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUHOR, izvod Gor. Suhor.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 9:00 in 15:00 prekinjena dobava električne energije na območjuTP Srasle, Žunovec, Zaloka in Novo Zabukovje.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KODELJEV HRIB;

- od 8:00 do 9:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS 2 NM.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 11:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUKOVEK, na izvodu LUKOVEK DESNO VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Kržišče, Mali Koren, Gmajna, Krakovo, Krakovo Gomila med 6.20 in 7. uro in med 14.30 in 15. uro ter na območju TP Smednik, Dolga Raka, Površje, Dolenja vas, Ravno, Kremen med 6.20 in 15. uro ter na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Telče izvod Telče med 8. in 14. uro.

M. K.