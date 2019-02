Več mesecev niso plačevali najemnine

Vrtec Čebelica to šolsko leto obiskuje 106 otrok. (Foto: R. N.)

Šentrupert - Novi župan občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec je bil na začetku januarja presenečen, ko je izvedel, da občina po njegovih besedah že več mesecev ni plačala najemnine za vrtec pri osnovni šoli. Kot je dejal na zadnji seji občinskega sveta, dolgujejo 10 najemnin, zato je reševanje tega problema zdaj njena prioriteta.

Leta 2011 so v Šentrupertu odprli prvi povsem leseni vrtec v Sloveniji, katerega gradnjo so s podeljeno stavbno pravico za 16 let zaupali družbi Jelovica hiše, ki je v lasti Gregorja Benčine. Po tem obdobju bo vrtec Čebelica prešel v last občine, ki sicer od začetka plačuje mesečno najemnino v višini nekaj več kot 17.000 evrov, vendar se je po Kostelčevih besedah izkazalo, da v lanskem letu svojih obveznosti ni poravnala. »V januarju me je poklical direktor Slovenijalesa (Gregor Benčina, op. a.), ki me je iskal že decembra, vendar me ni dobil. Ko sva se končno slišala, mi je povedal, da je nujno, da občina poravna svoje obveznosti, drugače bo vrtec prevzela banka. Prosil sem jih, da se srečamo, in ko so prišli na sestanek, so tudi v banki povedali, kakšna je situacija,« je razložil Kostelec in dodal, da so se dogovorili, da občina poravna vsaj eno najemnino, kar so tudi storili. Naslednji teden naj bi se znova sestali in župan upa, da se jim bo uspelo dogovoriti za rešitev, drugače se po njegovih besedah lahko zgodi tudi, da bi banka blokirala račun občine. »Pet od teh trinajstih najemnin je pred izvršbo,« je razkril.

Ker občina še nima sprejetega proračuna, so na začasnem financiranju, zato je njeno delovanje omejeno in, kot pravi župan, trenutno nimajo denarja, da bi pokrili dolg. Da bi plačali vsaj nekaj najemnin, je občina pri eni od bank zaprosila za najem kratkoročnega kredita. Kot še dodaja Kostelec, se poleg tega ukvarjajo še z drugimi terjatvami. Na občini pravijo, da vse moči usmerjajo v rešitev situacije, in poudarjajo, da je bojazen staršev, da bi vrtec zaprli, odveč. A zaradi tega bo letos najverjetneje prikrajšana kakšna občinska investicija.

Zakaj občina ni plačevala najemnine, smo vprašali nekdanjega župana Ruperta Goleta, ki je za naš časopis pojasnil, da je lani »revizija računskega sodišča opozorila, da takšna oblika javno-zasebnega partnerstva po mnenju računskega sodišča ni pravilna«. Dodal je, da je bil razpis za podelitev stavbne pravice in podpis pogodbe leta 2010 narejen po vzoru številnih drugih občin, ki so v tistem času izvajale takšno obliko javno-zasebnega partnerstva. »Sam postopek je za občino Šentrupert izpeljala zunanja pravna pisarna, specializirana za takšne postopke. Kasneje, v letu 2012, je računsko sodišče sprejelo stališče, da izvedba projektov s podelitvijo stavbne pravice v določenih okoliščinah lahko predstavlja javno naročilo gradnje, zaradi česar bi moral biti izvajalec gradnje izbran skladno s predpisi o javnem naročanju, občina pa bi morala upoštevati tudi predpise, ki urejajo zadolževanje občin. Na podlagi takšnih stališč računskega sodišča so nekatere občine že vložile tožbe na ničnost pogodbe. Občina je po posvetovanju z zunanjo pravno pisarno zadržala plačevanje najemnin v letu 2018, za vsa pretekla leta najemnega razmerja pa so najemnine plačane, in opozorila na potencialno nevarnost glede ničnosti pogodbe ter začela pogovore za razrešitev nastale situacije,« je pojasnil.

Ena izmed možnih rešitev je po njegovem mnenju prenos objekta na javno podjetje Energetika Šentrupert, ki je v 100-odst. občinski lasti, »pri čemer bi skozi sam postopek vzpostavili tudi ustrezno pravno obliko«. Na zadnji seji prejšnjega mandata je občina svetnikom predstavila pobudo, da bi Energetika odkupila stavbno pravico za vrtec od podjetja J-Invest, ki deluje pod okriljem Jelovice. Občinski svet se je takrat načelno strinjal, da se župan in direktor tega javnega podjetja lahko dogovarjata o pogojih prenosa, saj je tudi podjetje J-Invest, kot je bilo takrat slišati na seji, zainteresirano za prodajo. Pred izvedbo pravnega posla pa mora Energetika pridobiti vsa ustrezna soglasja, vključno s soglasjem novega občinskega sveta.

Ravnatelj šentrupertske osnovne šole Jože Tratar je dejal, da je seznanjen z zadevo, saj so lani, verjetno pomotoma, kar njim poslali opomin. »Prav tako je bilo iz lanskoletnega proračuna občine razvidno, da denar za plačevanje najemnin ni predviden,« je povedal in dodal, da vrtec deluje normalno in v prihodnje ni bojazni, da bi ga kar zaprli. Obiskuje ga 106 otrok, pet oddelkov je v stavbi vrtca, eden pa v prostorih šole, ki jo obiskuje 206 učencev.

Članek je bil objavljen 7. februarja, v 6. številki Dolenjskega lista.

