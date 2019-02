Občinski svet popoln, dobil je zadnjega svetnika

15.2.2019 | 09:00

Aleš Berus je od sinoči član občinskega sveta občine Mirna Peč. (Foto: M. Ž.)

Župan Andrej Kastelic in direktorica občinske uprave Sonja Klemenc Križan

Mirna Peč - Mirnopeški občinski svet je od sinoči dalje popoln, saj je dobil še zadnjega, manjkajočega svetnika. Na nadomestnih volitvah v 4. volilni enoti, to je v Gorenjem, Srednjem in Dolenjem Globodolu, ki so bile minulo nedeljo, 10. februarja, so volivci med tremi kandidati izbrali Aleša Berusa iz Srednjega Globodola.

Kot je v imenu odstotne predsednice občinske volilne komisije povedal Silvo Barbo, član omenjene komisije, je na imelo pravico glasovati 175 volivcev, volitev pa se jih je udeležilo 132, kar pomeni, da je bila volilna udeležba visoka - 75,43 odstotna.

Svetniki so v nadaljevanju potrdili tudi višje cene v vrtcu Cepetavček, ki deluje v okviru Osnovne šole Toneta Pavčka. Glavni razlog so seveda sprejete spremembe zakonodaje na področju plač v javnem sektorju. Tako zdaj cena programa prvega starostnega obdobja znaša 463,53 evra (3,29 odst. povišanje), cena kombiniranega oz. oddelka od 3 do 4 leta 392,36 evra (2,81 odst. povišanje) in cena programa drugega starostnega obdobja 340,74 evra (2,56 odst. povišanje).

Pred mirnopeški občinski svet je sedel tudi direktor novomeške Komunale Gregor Klemenčič in jim predstavil poslovni plan javnega podjetja za letošnje leto. Svetniki so ga potrdili in hkrati izrazili željo, da bi se v kratkem srečali s predstavniki Komunale, ki bi jim bolj podrobno predstavili posamezna področja delovanja.

M. Ž.

