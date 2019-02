Praznovanje kulturnega praznika

15.2.2019 | 09:40

Krmelj - S Prešernovo Zdravljico se je v četrtek, 7. februarja, v OŠ Krmelj začela proslava ob kulturnem prazniku.

Prepletanje dramskih in pevskih vložkov je ustvarilo prijetno vzdušje, v katerem so uživali učenci od 1. do 9. razreda. Program je povezoval devetošolec Iztok Povše, Prešernove pesmi pa je recitiral Val Vidmar. Prisluhnili smo uglasbeni Prešernovi pesmi Od železne ceste, ki sta jo v duetu zapela Alina Stanisavljevič Smodiš in Jošt Fister. Maj Polanc v vlogi Prešerna in Jaka Miklič v vlogi nemškega uradnika sta odigrala komičen prizor, v katerem pesnik prosi za službo. Učenci 5. razreda so deklamirali Primičevi Juliji posvečene Magistrale, za še več glasbe pa so poskrbeli učenci mladinskega in otroškega pevskega zbora. Na koncu je sledil govor ravnateljice Guste Mirt, ki se je zahvalila vsem nastopajočim in mentoricam Poloni Starič, Maji Zorič in Renati Mlinarič. Navzočim je predstavila kulturno dogajanje v šoli in kraju, pozvala jih je, naj se še naprej kulturno udejstvujejo ter tako tudi praznujejo 8. februar – Prešernov dan.

Sara Gačnik, OŠ Krmelj

Galerija