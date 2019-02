Biokristalizacija: Kakšna je življenjska moč hrane?

15.2.2019 | 10:00

Dr Jens Otto Andersen

Sevno, Novo mesto - Kdaj, če ne zdaj, je primer trenutek, da se vprašamo, kakšno hrano jemo in kako to vpliva na našo vitalnost in zdravje? V tem smislu je Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma v pravem trenutku poskrbel za obisk in predavanje dr. Jensa Otta Andersena o posebnih metodah za ugotavljanje kakovosti hrane.

Dr. Jens Otto Andersen, ki je tridnevni obisk na šoli zaključil včeraj, je danski raziskovalec, ki že več kot 20 let išče odgovore na vprašanja, katere so zakonitosti, ki odločajo o kakovosti hrane, kaj daje rastlinam in ljudem, ki se z njimi hranimo, vitalnost? Je soavtor raziskovalnega poročila »Ekološko pridelana hrana in zdravje ljudi« in avtor knjige »Vitalnost od tal do želodca«. Je pa tudi soustanovitelj konzorcija Univerze v Kasslu (Nemčija), Inštituta Louis Bolk na Nizozemskem in mednarodnega raziskovalnega združenja Kvaliteta hrane in zdravje.

Dr. Andersen je s svojimi sodelavci po Evropi razvil metodo biokristalizacije, s katero lahko ocenimo vitalnost ali življenjsko moč v hrani. Kot nam je razložil raziskovalec, pomeni vitalnost hrane njeno sposobnost, da podpira naš organizem pri življenjskih procesih v stresnih pogojih. Pri tem je poudaril, da realna kakovost hrane ni odvisna le od kemijske sestave posameznih sestavin, temveč v največji meri od organizacije strukture teh sestavin.

Skupaj s sodelavci je namreč ugotovil, da ima hrana večjo vitalno energijo, če je pridelana po ekoloških ali biodinamičnih metodah, če je čim manj predelana, filtrirana, obdelana … Na osnovi ugotovitev daje zaradi bogate genske pestrosti velik pomen starim lokalnim sortam rastlin, hkrati pa spodbuja organsko pridelavo in predvsem skrb za živa in s humusom bogata tla.

Na šolskem centru Grm Novo mesto so nam potrdili, da se vse bolj usmerjajo prav v tako pridelavo in izobraževanje zanjo, zato so se s pomočjo Vesne Čuček iz KGZS povezali z dr. Andersenom. Njegov obisk ni bil namenjen zgolj predavanju, temveč tudi iskanju konkretnih rešitev in prenosu znanj v naše okolje. Predstavniki šole so zato skupaj s profesorjem obiskali mednarodno priznano podjetje Pio iz Šentjerneja. Z njim so se že dogovorili, da bodo začeli postavljati primerno infrastrukturo in opremo (potrebna je posebna komora z opremo), s katero bo lahko tudi šola s pomočjo biokristalizacije ocenjevala kakovost hrane.

Dejavnost bo tekla v okviru Razvojno–raziskovalnega inštituta Grma Novo mesto. Da bi šola podrobneje spoznala delovanje laboratorija Biodinamičnega raziskovalnega združenja Danske (BRAD), sta dve njeni zaposleni laboratorij tudi obiskali in spoznali njegovo dejavnost.

Besedilo in fotografije: B. Dušič Gornik