Vse življenje se učimo

15.2.2019 | 09:55

Pišece - Na OŠ Maksa Pleteršnika Pišece smo od 4. do 7. februarja v sklopu projekta Simbioza šola organizirali teden medgeneracijskega povezovanja in e-izobraževanja krajanov s ciljem dviga računalniške pismenosti. Učenci prostovoljci so učili krajane osnove računalništva, svetovnega spleta in mobilne telefonije in se tako preizkusili v vlogi učiteljev ter prijazno, zavzeto in z veseljem pomagali udeležencem tečaja in s tem pustili pozitiven vtis in izkazali željo pomagati sočloveku.

Zahvaljujemo se vsem učencem za pomoč pri delavnicah, prav tako se zahvaljujemo krajanom za odziv in predvsem prijetno, nasmejano in sproščeno popoldansko druženje ter zaključno pogostitev.

Mojca Pevec, koordinatorka projekta Popestrimo šolo

