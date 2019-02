Dolenjske dobrote in projekt »Playing ever after«

15.2.2019 | 10:10

Trebnje - V okviru tedna mobilnosti mednarodnih partnerjev »Playing ever after«, ki je v mesecu januarju potekal v Sloveniji, v Vrtcu Mavrica Trebnje, smo želeli udeležencem iz treh evropskih držav prikazati odlično kulinarično in gastronomsko tradicijo naše domovine.

Tradicijo, ki temelji na ohranjanju in oživljanju starih okusov živil, katerih pridelava je plod lokalnih ponudnikov ter težnje po ekoloških, kakovostnih živilih domače pridelave. S tem namenom smo jih popeljali na celovečerno kulinarično okušanje dolenjske hrane v trgovino Dobrot Dolenjske. Skozi degustacijo različnih tradicionalnih jedi, pekovskega peciva in namazov (domače klobase v testu, ješprenove juhe, prosene kaše s slivami, različnih kruhov, potic…) so lahko udeleženci spoznali raznoliko vsakdanjo kot tudi praznično hrano naše pokrajine. Naučili smo jih kuhanja prave domače slivove marmelade in cvička ter jih popeljali v svet domačih čajev, zeliščnih napitkov ter slovenskega medu.

Najlepše se zahvaljujemo zaposlenim v Dobrotah Dolenjske za pripravo in vodenje izjemno bogate in prijetne kulinarične izkušnje, ki je vse udeležene popeljala v čudoviti svet slovenskih okusov in Slovenijo prikazala kot deželo z izjemno bogato in odlično gastronomijo.

Ariadna Agnič Reščič

