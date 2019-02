Parlamentarni odbor o bolnišnicah

15.2.2019 | 16:00

Ljubljana, Brežice - Parlamentarni odbor za zdravstvo je včeraj na nujni seji obravnaval osnutek Strategije razvoja intenzivne medicine v Republiki Sloveniji. Sejo so sklicali na pobudo poslanca Tomaža Lisca (SDS), ki s tem podpira brežiška stališča v zvezi s prihodnjo organizacijo intenzivne medicine v Sloveniji.

V Splošni bolnišnici Brežice zavračajo Strategijo razvoja intenzivne medicine v Republiki Sloveniji, ki jo je pripravil strokovni kolegij na ministrstvu za zdravje. Z dokumentom se ne strinjajo, češ da bolnišnico uvršča med lokalne bolnišnice. V bolnišnici ocenjujejo, da dokument, zmanjšuje dostopnost do nekaterih zdravstvenih storitev v Posavju. Bolnišnico je podprl na svoji nedavni izredni seji tudi Svet regije Posavje. Udeležila sta se je tudi poslanca že omenjeni Tomaž Lisec in Igor Zorčič (SMC). Oba sta se pridružila omenjenim brežiškim pomislekom v zvezi s predvidenim razvojem intenzivne medicine. Na seji parlamentarnega odbora je Zorčič po poročanju STA menil, da bi predvidena ponovna organizacija zdravstva v Sloveniji privedla do večje centralizacije zdravstva v osrednji Sloveniji.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Pia Vračko je, kot poroča STA, zanikala informacije, da naj bi nekatere bolnišnice iz regionalnih spreminjali v lokalne. Strategija razvoja intenzivne medicine je po njenih besedah šele delovno gradivo in ne dokončni dokument.

