Med prodanimi tudi center v Bršljinu

15.2.2019 | 12:00

Ljubljana, Novo mesto - Poslovni sistem Mercator je družbi Supernova za 116,6 milijona evrov prodal deset prodajnih centrov po Sloveniji. Med njimi je tudi Mercator center Bršljin v Novem mestu. Kot so sporočili iz Mercatorja, bodo dele prodanih centrov, v katerih opravljajo svojo dejavnost, poslej najemali.

S prodajo centrov v Ajdovščini, Celju, na Jesenicah, v Kopru, dveh centrov v Kranju, na Primskovem, v Ljubljani (Šiška), Postojni, Novem mestu in Slovenj Gradcu, je zaključena druga faza monetizacije, s katero bo Mercator pomembno znižal svojo zadolženost in pridobil sredstva za nov investicijski in razvojni cikel, predvsem v nov logistično-distribucijski center v Ljubljani, so odločitev o prodaji pojasnili v Mercatorju, kjer bodo s prodajo premoženja nadaljevali tudi v prihodnje.

Novi lastnik trgovskih centrov se je s pogodbo tudi zavezal, da bo vlagal v obnovo centrov. Mercator pa bo prostore za svojo dejavnost v teh centrih najemal za dobo 15 let z možnostjo podaljšanja najemne pogodbe za nadaljnjih 15 let pod enakimi pogoji.

B. B.