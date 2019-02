OŠ Brežice ponovno med najboljšimi

15.2.2019 | 10:20

Tekmovalci OŠ Brežice z mentorico Petro Vaš in ravnateljico mag. Marijo Lubšina Novak

Brežice - V soboto, 2. februarja in nedeljo, 3. februarja, se je šest devetošolcev OŠ Brežice udeležilo tekmovanja The World Scholar's Cup.

Tekmovanje, ki poteka že dvanajsto leto in ima vsako leto več udeležencev, poteka izključno v angleškem jeziku, ker so organizatorji tekmovanja iz Združenih držav Amerike. Udeleženci tekmujejo iz šestih različnih vsebinskih področjih: umetnost, glasba, zgodovina, književnost, sociologija, naravoslovje in letos posebna tema – neraziskane skrivnosti. Osnovnošolci in dijaki so se pomerili v ekipni debati, kreativnem pisanju esejev in dveh preizkusih znanja. Devetošolci so tekmovali skupaj s srednješolci, saj sodijo že v kategorijo starejših mladincev.

Tekmovanje je gostila OŠ Danile Kumar. Udeležili so se ga tako učenci in dijaki, ki jim angleščina ni materni jezik, kot tudi tisti, ki jim je oz. prihajajo iz drugih držav in v Sloveniji obiskujejo mednarodne šole, v katerih poteka pouk v tujem jeziku. Skupaj je tekmovalo več kot 460 otrok in mladostnikov.

OŠ Brežice so predstavljali naslednji učenci: Maja Tomić, Lara Marčetič, Rea Doria Bergant, Simon Škof Ojeda, Katarina Milenković in Nikolina Gramc. Na tekmovanju so bili zelo uspešni ter si tako zagotovili mesto na naslednji stopnji tekmovanja (Global Round), ki bo potekalo v kitajskem Pekingu v času poletih počitnic. Na tekmovanje so se pripravljali s profesorico Petro Vaš.

P. V., OŠ Brežice