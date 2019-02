Projekt Žuram s prijatelji, ne z drogo! na OŠ Velika Dolina

15.2.2019 | 10:30

Velika Dolina - Pred šolskimi zimskimi počitnicami smo naše preventivne aktivnosti Žuram s prijatelji, ne z drogo! izvedli še na Osnovni šoli Velika Dolina.

11. februarja smo obiskali učence 9. razreda (skupaj 15 devetošolcev) s ciljem informiranja in ozaveščanja mladostnikov o škodljivi rabi alkohola in drugih psihoaktivnih snovi ter promoviranja varne zabave.

Program smo izvedli kot običajno v petih šolskih urah: prvi dve šolski uri so potekala tri predavanja socialne delavke, zdravstvene delavke in policista, sledile so preventivne delavnice, ki so potekale tri šolske ure in ki jih je izvedla strokovna sodelavka Mladinskega centra Brežice. Projekt izvajamo v okviru Večgeneracijskega centra Posavje v sodelovanju z Mladinskim centom Brežice, Zdravstvenim domom Brežice, Centrom za socialno delo Brežice in Policijsko postajo Brežice. Odziv učencev glede na izvedene aktivnosti je bil zelo dober. Učenci so aktivno sodelovali v sproščenem vzdušju, imeli so nekaj vprašanj, na katera smo jim odgovorili. V zaupnem krogu smo si izmenjali marsikatero misel in izkušnjo. Učenci so tudi povedali, da so pridobili nekaj novih in koristnih informacij.

Hvala vsem udeležencem za sodelovanje. Z izvedbo preventivnih aktivnosti nadaljujemo spomladi. Vsem učencem pa želimo lepe počitnice!

Za VGC Posavje zapisala: mag. Danijela Švajger