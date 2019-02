Kotar, Jarčeva in badmintonisti

Mirna - Pod okriljem Športne zveze občin Trebnje in Mirna so tudi letos razglasili najboljše domače športnike, ki so v minuli sezoni dosegli najvidnejše rezultate. Laskavi nazivi najboljših - letos so priznanja podeljevali na Mirni - so pripadli rokometašu Marku Kotarju, najboljša športnica je postala kikboksarka Mia Jarc, priznanje za športno ekipo leta 2018 pa je prejel Badmintonski klubu Mirna.

Marko Kotar, član trebanjskega rokometnega kluba, je bil eden ključnih igralcev mladinske reprezentance, ki je lani na evropskem prvenstvu v Sloveniji osvojila naslov evropskih prvakov. »To priznanje mi pomeni veliko. Je nagrada za delo v preteklem letu. Rad bi pohvalil vse navijače, ki so nas prišli spodbujat v Celje in so nam pomagali pri zmagi,« je po prejemu nagrade za naš časopis dejal športnik leta, ki je zadovoljen s svojim športnim razvojem. »Napredovali smo kot ekipa in tudi posamezno.«

19-letna Mia Jarc je članica Kluba borilnih veščin Fearless Fighters. Lani je postala državna prvakinja Kickboxing zveze Slovenije in svetovna podprvakinja na tekmovanju WAKO v Italiji. »V tem športu sem tri leta. Zame je velika čast, da sem športnica leta, ta dosežek mi zelo veliko pomeni,« je povedala in dodala, da bo skušala tudi letos doseči čim več dobrih rezultatov.

Športna ekipa leta je znova Badmintonski klub Mirna, ki že več kot dve desetletji spada med najboljše v Sloveniji. »Vedno znova smo veseli priznanja. Vsako leto se je potrebno dokazati in pridno trenirati, če hočemo ponoviti uspehe,« je dejal Aljoša Turk, ki je prevzel nagrado.

Ob tem so podelili še številna druga priznanja. Naziv športnika leta po izboru navijačev je letos pripadel badmintonistu Niku Zupančiču, ki je prejel 1359 od 4378 glasov glasovalcev oziroma 31 odstotkov vseh glasov.

Priznanje za mlado športno ekipo leta je prejela Nogometna ekipa starejših deklic Osnovne šole Trebnje, mlada športnika sta postala Vid Koščak in Leon Vidic, športni znak so podelili badmintonistoma Mitji Šemrovu in Niku Zupančiču, atletu Matevžu Šuštaršiču, igralki petanke Iris Vencelj in rokometašici Maji Vojnovič, športni delavec pa je postal Franci Jurečič.

Plaketo za delo v športu so prejeli Dare Erdelj, ki je pobudnik in soustanovitelj petankarske sekcije Športno rekreativnega društva Čatež, Dušan Jarc, član Kegljaškega kluba Trebnje od leta 2002, ki je s svojim delom pripomogel k razvoju kegljanja na tem območju, in Veljko Kolenc, nekdanji učitelja športne vzgoje na Osnovni šoli Mirna. Vsakega učenca je skušal usmeriti in navdušiti za šport.

Jubilejno priznanje je za 35 let delovanja je prejel Rokometni klub Trimo Trebnje, za 20 let delovanja pa so nagradili tudi Moto Klub Team Fortuna Trebnje, posebno priznanje za izjemne dosežke pa sta prejela badmintonist Gašper Krivec in Vrtec Mavrica Trebnje.

Slavnostni gost prireditve je bil olimpionik Miro Cerar, ki je dejal, da v Sloveniji premoremo ogromno vrhunskih športnikov, ki se velikokrat uvrstijo na zmagovalni oder. A poudaril je, da je potrebno ceniti tudi dosežke, ki so pod stopničkami. »Odvisno od konkurence. V nekaterih športnih panogah marsikje o rezultatu odločajo stotinke, desetinke, centimetri in tako naprej,« je dodal in čestital vsem prejemnikom priznanj.

