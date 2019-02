O pravilih v knjižnici

15.2.2019 | 11:20

Novo mesto - V ponedeljek, 11. februarja, so učenci četrte skupine podaljšanega bivanja OŠ Šmihel Novo mesto skupaj z učiteljico Heleno obiskali šolsko knjižnico, kjer nas je lepo sprejela knjižničarka Marjetka Dragman.

Učenci so se posedli. Na mizi je bila zanimiva razstava knjig o Francetu Prešernu. Knjižničarka je učence vprašala, kako so preživeli kulturni praznik, kaj vedo o našem največjem pesniku. Povedali so, da ta dan ni bilo pouka, trgovine so bile zaprte, ponekod so izobesili slovenske zastave. Vprašala jih je, če so šli na kakšno prireditev, sprehod, si ogledali film. Marsikaj so učenci povedali o Prešernu in njegovi muzi Primicovi Juliji, knjižničarka pa jim je povedala še marsikatero zanimivost. Potem je prešla na pravila v knjižnici. Dejala je, da ob prihodu v knjižnico ni potrebno trkati, ker s tem zmotimo delo. Povprašala jih je, kaj lahko delajo v knjižnici in česa ne. Povedali so, da v knjižnici beremo knjige, revije, jih gledamo, delamo domačo nalogo, se učimo, pogovarjamo tako tiho, da ne motimo drugih, si izposojamo knjige. V knjižnici ne smemo jesti, piti, neprimerno sedeti in divjati po prostoru. Spregovorila je tudi o izposoji knjig. Vprašala jih je, kaj bi naredili, če bi bili oni knjižničarji in bi zamujali z vračilom knjig več kot mesec dni. Imeli so kar nekaj predlogov. Knjižničarki morajo povedati namen obiska. Predvsem pa je treba s knjigami lepo ravnati, da se ne poškodujejo.

Ura v knjižnici je bila zelo zanimiva in poučna. Knjižničarka je dejala, da pravila dobijo moč, ko jih začnemo upoštevati. Učencem je obljubila, da jim bo ob naslednjem obisku prebrala pravljico oziroma zgodbo.

Helena Murgelj

