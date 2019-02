Vlomil v zidanico; tujci na vse načine nezakonito prihajajo v Slovenijo

15.2.2019 | 13:00

Foto: arhiv DL

V Čemšah je v minulih dneh nekdo skozi vrata vlomil v zidanico in izmaknil ročno orodje in suhomesnate izdelke. Z vlomom in tatvino je po oceni oškodovanca povzročil za okoli 1.100 evrov škode.

Policisti Policijske postaje Krško so izsledili in prijeli tujce, ki so nezakonito prestopili državno mejo - v Podbočju tri državljane Maroka in državljana Alžirije, v Krškem pa državljana Afganistana. Črnomaljski policisti so v Dolenjih Radencih prijeli tri državljane Iraka in dva državljana Sirije, ki so prav tako nezakonito prišli v Slovenijo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

Policisti na mejnem prehodu Obrežje pa so na vstopu v Slovenijo pri pregledu tovornega vozila srbskih registrskih oznak v tovornem delu našli dva državljana Afganistana, ki sta se skrita med tovorom skušala izogniti mejni kontroli. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

J. A.