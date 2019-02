Okrepili so se s hrvaškim napadalcem

15.2.2019 | 14:00

Karlo Majić (Foto: spletna stran NK Krško)

Krško - Nogometnemu klubu Krško se je nekaj dni pred začetkom nadaljevanja prvenstva v prvi lig pridružil 20-letni hrvaški napadalec Karlo Majić, ki bo konca letošnje sezone nastopal kot posojeni igralec nemškega prvoligaša Fortune in Düsseldorfa, poroča spletna stran kluba.

»Veselim se igranja v Krškem in pričakujem, da se bom pod vodstvom trenerjev Đuričića in Karanovića veliko naučil. Gre za mlado ekipo, upam, da se bom dokazal in si zagotovil igralni čas. Dal bom vse od sebe, da pomagam ekipi Krškega zagotoviti igranje v prvi ligi tudi v prihodnji sezoni,« je dejal Majić, nekdaj tudi igralec zagrebškega Dinama, so zapisali na spletni strani kluba.

Krčani že nestrpno pričakujejo nadaljevanje sezone. V nedeljo, 24. februarja, na domačem stadionu gostijo državne prvake, ljubljansko Olimpijo. Posavci bodo danes in v soboto v Krškem odigrali prijateljski tekmi. Nasprotnika bosta četrtouvrščena ekipa avstrijske Bundeslige AC Wolfsberger in nogometaši Rogaške. Obe tekmi bosta zaprti za javnost.

R. N.