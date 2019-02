Prekinili obravnavo, ker je obtoženka potrebovala nujno medicinsko pomoč

15.2.2019 | 17:25

Jasna Brkovič

Novo mesto - Pričakovati je bilo, da se bo danes končalo sojenje zakoncema Brković s Štajerske, ki sta od julija 2017 do konca lanskega avgusta vodila posel z zlorabo treh žensk na območju Novega mesta in Celja. Oba sta priznala, da sta kriva, danes pa naj bi izvedenec ekonomske stroke povedal, kolikšno premoženjsko korist sta si pridobila. A obravnava se je zapletla.

Ko je višji državni tožilec Bojan Avbar povedal, da so bila pogajanja uspešna tudi z Jasno Brković (njen soprog Dursum se je s tožilstvom že prej dogovoril za poldrugo leto zapora na odprtem oddelku) in da je po pregledu obsežne medicinske dokumentacije svoj predlog znižal na dve leti zapora v odprtem oddelku, se je obtoženka odločila spregovoriti o okoliščinah, pomembnih za izrek kazenske sankcije.

Dursum Brković

Izključili javnost

"Brez omembe tistega, kar je v zdravstveni dokumentaciji, tega ne bo mogla storiti," je rekel njen zagovornik, odvetniški kandidat Michael Rotter, in predlagal, da sodnica Melita Perko izključi javnost. To se je tudi zgodilo.

Ko smo novinarji čakali na hodniku, da bo Brkovićeva povedala, kar se je namenila povedati, so prihiteli zdravnik in dva reševalca, ki so očitno pomagali obtoženki. V tistem času so sodno dvorano namreč zapustili njen soprog Dursum, pravosodna policista, ki sta ga spremljala, odvetnika in tožilec. Zakaj je Brkovićeva potrebovala prvo pomoč, nam ni znano.

Marko Štamcar Michael Rotter

Zagotovo zaslužili 95 tisočakov

Po približno 15 minutah se je obravnava nadaljevala. Vstopili smo tako novinarji kot izvedenec Branko Ogorevc. Ker so stranke njegovo mnenje dobile v pisni obliki, ga ni ponovno predstavljal, a iz povedanega in dodatnih vprašanj sklepamo, da je po njegovih izračunih v obravnavanem obdobju omenjena dejavnost prinesla okoli 131.000 tisoč evrov, a dobrih 36 tisočakov ni mogel z gotovostjo opredeliti, kar pomeni 95 tisočakov. Če bi torej upoštevali, da so ženske, ki so izvajale prostitucijo, dobile polovico, bi bil njun zaslužek 47.500 evrov.

Ko sta zagovornika obtoženih od izvedenca hotela izvedeti, kolikšni so bili stroški, ki so nastali z dejavnostjo (najemnine, prevozi ipd.), je izvedenec pojasnil, da mu sodišče teh analiz ni naložilo in da na obravnavi na more kar takoj odgovoriti na njuna vprašanja.

Ker je se je razprava spremenila v pogajanja o tem, kakšna je bila premoženjska korist obtožencev, zmanjšana za stroške, je sodnica razpravo prekinila z besedami, da bo to sodišče samo ugotovilo z zaslišanjem oškodovank in družinskih članov Brkovićevih. "Odvzem premoženjske koristi ni stvar dogovora med strankami," je poudarila sodnica.

Sledilo je ogromno slabe volje, kajti če bi danes sodišče že izreklo sodbo, bi Brkovićeva začela prestajati kazen na odprtih oddelkih zaporov, ki ponujajo bistveno več ugodnosti kot pripor.

Odprava pripora?

Bojan Avbar

Zagovornik Dursuma Marko Štamcar je predlagal, da se obtožencema odpravi pripor, saj po njegovi oceni ni nevarnosti za ponovitev kaznivega dejanja, "poleg tega je gospa zelo bolna."

Rotter se je strinjal z njim in v primeru, da sodišče pripora ne bi odpravilo, predlagal, da se jima omogoči vsaj eno uro tedenskih stikov. "Saj sta zakonca, več kot pol leta sta v priporu, obdolženka pa že tako trpi za hujšimi telesnimi in duševnimi komplikacijami. Odsotnost partnerja zanjo predstavlja še toliko hujšo življenjsko stisko. Potrebe po omejevanju stikov med njima po priznanju krivde po zakonu o kazenskem postopku ni več."

Tožilec Avbar se ni strinjal z odpravo pripora, sodnica pa je po krajši prekinitvi rekla, da bo o tem odločil senat.

Določili so tudi datum naslednje obravnave, to je 15. marec.

Tekst in foto: Janja Ambrožič