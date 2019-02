Po nasvet od zdaj kar v »dnevno sobo«

15.2.2019 | 19:00

Predsednik uprave Hranilnice Lon Jaka Vadnjal in novomeški župan Gregor Macedoni.

Novo mesto - Poslovalnica Hranilnice Lon v Novem mestu se je danes tudi uradno preselila v nove prostore. Če je prej šest zaposlenih delalo in stranke sprejemalo v omejenih prostorih na Rozmanovi ulici, bodo od danes naprej to počeli v mnogo večjih in sodobneje urejenih na Glavnem trgu. Hranilnica Lon posluje v Novem mestu že 16 let in je zaradi stalnega povečevanja obsega poslovanja morala najti nov prostor.

Zaposleni v novomeški poslovalnici z vodjo Rudijem Žeslinom v ospredju

Kot je otvoritvi dejal predsednik uprave Jaka Vadnjal, je Lon ena najmlajših bančnih ustanov v državi, saj posluje komaj 27 let. Od manjše hranilnice v Kranju se je razširila po vsej Sloveniji in, kot je dejal, odprla poslovalnice tudi na našem, koncu: v Grosupljem, Novem mestu, Krškem in Brežicah. »To območje smatramo za zelo pomembno, saj tu vidimo veliko priložnosti za bančne posle kljub veliki konkurenci. V tej regiji je veliko dobrih podjetij, pri čemer ne govorimo le o velikih temveč tudi o zelo dobrih malih podjetjih,« je za Dolenjski list povedal ob otvoritvi.

Hranilnica Lon uvaja nov koncept poslovanja in dela s strankami, ki ga bo v praksi prvič preizkusila prav v Novem mestu. Če imamo po starem konceptu v mislih bančna okenca in stranke, so si po novem bančništvo zamislili v »dnevni sobi«, saj naj bi bančna poslovalnica postala tudi svetovalni center. Tako del poslovalnice bolj spominja na dnevno sobo kot kakšen urad.

Še bon s tisoč evri za delo novomeškega društva Mojca, ki ga je prevzel Silvester Polak.

Ob otvoritvi sta prisotne nagovorila tudi novomeški župan Gregor Macedoni in vodja poslovalnice Rudi Žeslin. Prireditev je vodila Jasna Kuljaj, z glasbo pa popestrila pevka Nina Pušlar s svojima fantoma.

Predsednik uprave je priložnost izkoristil še za to, da je Društvu prijateljev mladine Mojca iz Novega mesta podaril bon za 1.000 evrov, da bo lažje opravljalo svoje pomembno delo. Darilo je v imenu društva prejel Silvester Polak.

Besedilo in fotografije: B. Dušič Gornik

