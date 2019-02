Trčila štiri vozila, dve osebi lažje poškodovani

Ob 11.54 so na cesti Črmošnjice-Črnomelj pri odcepu proti kraju Kot pri Semiču v občini Semič trčila štiri osebna vozila. V nesreči sta bili lažje poškodovani dve osebi, ki so ju na kraju pregledali in oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, umaknili vozila s cestišča ter nudili pomoč policiji in reševalcem. Delavci cestnega podjetja so očistili cestišče, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

