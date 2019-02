Skoraj jim je uspel popoln preobrat

16.2.2019 | 08:20

Tobias Cvetko je bil s petimi zadetki drugi strelec Trebanjcev.

Kar 13-krat pa je mrežo gostov zatresel Gal Cirar. Šest golov je dosegel iz sedmih metrov.

Tevž Grandovec se je takole veselil izenačenja na 28. točki.

Trebnje - Po zmagi nad Celjani v prejšnjem krogu državnega prvenstva so rokometaši Trima Trebnje optimistično pričakovali sinočnje srečanje z Mariborom. Zavedali so se, da gre za pomembno tekmo, če želijo ohraniti upe, da se uvrstijo v skupino za prvaka. Dvoboj se je po izjemno dramatični končnici končal z neodločenim izidom (28:28), domačim rokometašem pa je le malo zmanjkalo, da bi jim uspel popoln preobrat.

Varovanci trenerja Benjamina Teraša so dobro začeli tekmo, vendar so v drugi polovici prvega dela tekme nekoliko popustili, kar so gostujoči rokometaši hitro izkoristili in v 22. minuti prvič prišli do nekoliko bolj otipljivejše prednosti (10:7), razliko treh zadetkov pa obdržali do premora.

Trebanjci so imeli v 36. minuti, ko so Mariborčani na igrišču zaradi pregrobe igre ostali brez dveh igralcev, lepo priložnost, da se jim povsem približajo, vendar so naredili nekaj napak tako v napadu kot obrambi. Bolj zbrani so bili gostje, ki so v 44. minuti prišli do največje prednosti na tekmi (22:17). Tudi osem minut do konca so vodili za pet zadetkov, nato pa se jim je povsem ustavilo.

Domači so zaigrali na vse ali nič in pripravili infarktno končnico. Z delnim rezultatom 3:0, vse tri zadetke je dal Gal Cirar, ki je na koncu dosegel kar 13 golov, od tega šest iz sedmih metrov, so se približali na 24:26. V končnici se je razigral tudi do takrat dokaj neopazni domači vratar Urh Brana, ki je z obrambami še dodatno dvigal samozavest soigralcem. Ko je bilo najbolj potrebno, so domači nekajkrat žogo lepo spravili do krožnega napadalca Tevža Grandovca, ki je tri minute pred koncem znižal na le gol zaostanka (26:27). A dolgo ni ostalo pri tem rezultatu, saj so Mariborčani, ki jih vodi Marko Šibila, pred leti je treniral tudi Trebnje, kmalu zatresli domačo mrežo.

Do konca sta bili še dve minuti, domači so najprej izsilili najstrožjo kazen, ki jo je uspešno izvedel Cirar, po napaki gostov v napadu, pa je znova zadel Grandovec in poskrbel za nepopisno veselje na tribunah. Mariborčani so imeli dovolj časa, da bi še dosegli gol, a so nekaj sekund pred zadnjim sodnikovim žvižgom izgubili žogo. Domači so stekli v protinapad, a je Tobias Cvetko pod prekrškom le za nekaj centimetrov zgrešil okvir vrat gostujočega vratarja.

* Izid, 18. krog:

Trimo Trebnje - Maribor Branik 28:28 (11:14)

-jutri:

18.00 Celje Pivovarna Laško - Dol TKI Hrastnik

19.00 Jeruzalem Ormož - Dobova

19.00 Sviš Ivančna Gorica - Koper 2013

20.00 Urbanscape Loka - Krka

- nedelja, 17. februar:

19.00 Gorenje Velenje - Riko Ribnica

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 17 15 0 2 537:452 30

2. Riko Ribnica 17 13 3 1 503:436 29

3. Gorenje Velenje 17 11 2 4 485:428 24

4. Maribor Branik 18 9 3 6 480:479 21

5. Koper 2013 17 8 3 6 453:439 19

6. Urbanscape Loka 17 9 0 8 469:463 18

7. Trimo Trebnje 18 7 4 7 473:478 18

8. Krka 17 8 1 8 490:476 17

9. Jeruzalem Ormož 17 5 1 11 425:464 11

10. Dobova 17 5 0 12 455:516 10

11. Dol TKI Hrastnik 17 3 1 13 408:472 7

12. Sviš Ivančna Gorica 17 1 0 16 444:519 2

Besedilo in fotografije: R. N.

