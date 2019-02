Goreli travnik, pnevmatike, ostrešje…

16.2.2019 | 09:20

Ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

Ob 17.55 je na Poganškem vrhu v občini Novo mesto prišlo do travniškega požara. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov.

Ob 18.46 je v gorelo v bližini avtobusnega postajališča pri Kerinovem Grmu, občina Krško. Gasilci PGE Krško so pogasili dva manjša požara.

Ob 1.04 je v ulici Brezje v Novem mestu gorel kup avtomobilskih pnevmatik na divjem odlagališču. Gasilci GRC Novo mesto so pogasili požar na okoli dveh kvadratnih metrih.

Ob 2.35 je v ulici Grajski trg, občina Žužemberk, gorelo v dimniku stanovanjske hiše. Požar se je razširil na ostrešje objekta. Gasilci PGD Žužemberk so ogenj lokalizirali in pogasili. Ogenj je uničil polovico ostrešja v velikost približno 50 kvadratnih metrov.

