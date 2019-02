Fušanje v znamenju patnajstic

16.2.2019 | 11:15

Metlika - Včerajšnji Dajmo malo fušat, torej srečanje amaterskih neprofitnih glasbenih skupin, ki nekaj znajo, ampak ne preveč, je bilo v znamenju petnajstic. Ni se sicer začelo ob 15. uri, zato pa je bilo 15. zapovrstjo, 15. februarja, nastopilo pa je 15 skupin. Že po tradiciji je imel vse niti v rokah oče festivala Matjaž Rus, ki mu je pri vodenju v svojem slogu, torej na šaljiv način, pomagal Janez Vraničar – Luigi.

Zanimivo je, da se je prireditev očitno zelo priljubila Črnomaljcem, saj so med nastopajočimi prevladovali. Ali pa to morda pomeni, da so nekdanji metliški fušarji postali že pravi profesionalci? Čeprav je bil festival zasnovan kot Belokranjski, pa že nekaj let prihaja nanj tudi skupina s senčne strani Gorjancev. Ko se bodo naučili igrati, bodo nastopili na zaresnih festivalih na drugi strani Gorjancev.

Tokrat so nastopil: Olga, Breza, Kofeini, Karavan, Allegro, Stari panji, Kavarna, Trga gate, Nekartekajzamerit, Fanti sz Grička, Orhideja, Jankotovi pr'jatli, Bocoroll X, duet Je t'aime s spremljevalno skupino Voulez vous ter Narodni heroji. Večina se jih dobi skupaj le za metliško fušanje, marsikateri muzikanti pa nastopajo skoraj v enaki sestavi, le z drugim imenom. So pa tudi takšni, ki vztrajajo že skoraj vsa leta. Najbolj vztrajni so zagotovo Stari panji, ki so na fušanju manjkali le enkrat. Sicer pa je na odru stalo 79 izvajalcev. No, v resnici jih je bilo manj, saj je bilo kar nekaj takšnih, ki so prišli na oder po večkrat. Se je pa tudi tokrat ponovila zgodba iz preteklih let: nastopili so skoraj sami moški. Očitno jim gre fušanje bolje od rok kot ženskam.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

