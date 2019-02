160 let šolstva in 30 let kulturnega društva na Bučki

Bučka - Na Bučki je bilo sinoči praznično. Na prireditvi v kulturnem domu so obeležili kar tri pomembne jubileje: 160 let šolstva na Bučki, 30 let delovanja Kulturnega društva (KD) Bučka ter 200 let rojstva velikega škocjanskega rojaka, misijonarja dr. Ignacija Knobleharja, zaradi česar so v Škocjanu letošnje leto razglasili za Knobeharjevo.

Bučka v škocjanski občini resnično predstavlja vzor povezanosti krajanov, ki se še kako zavedajo pomena sožitja, pa tudi kulture in izobraževanja. In tako je očitno že dolgo. Zato so ponosni na svojo podružnično šolo - začetki segajo v leto 1858, ko je šola odprla svoja vrata v prostorih župnišča - in vrtec, ki tu deluje od leta 2001, pa seveda na kulturno društva ter tudi vsa ostala, ki dajejo utrip kraju - kar devet jih je.

Izdali bogat zbornik

Ob 160-letnici organiziranega javnega poučevanja na Bučki so izdali celo bogat zbornik z naslovom Sonce sredi Bučke, ki na 175 straneh prinaša bralcu vpogled od najstarejšega obdobja zgodovine šolstva do sedanjosti. V sedmih poglavjih so strnili in združili preteklost, sedanjost in pogled v prihodnost šole na Bučki. Zgodovinski oris Bučke je prispeval priznani slovenski zgodovinar dr. Stane Granda, sledi sprehod skozi zgodovino šolstva, Bučka v pedagoških glasilih do leta 1941, ne manjka pa tudi obujanja spominov na šolo ter današnji utrip šole i povezovanje s krajem. Vsebinsko bogat zbornik se zaključuje z navdihujočimi mislimi ter literarnimi in likovnimi izdelki sedanje generacije učencev.

»Zbornik je bil velik izziv in odgovornost do vseh generacij in učencev in strokovnih kolektivov, ki so v teh letih krojili življenje šole, pa do sokrajanov,« je poudarila njegova urednica Jelka Tršinar, ter se vsem zahvalila za pomoč in sodelovanje. Izšel je ob podpori Občine Škocjan. Sicer pa je o vsebini zbornika, ki ga je oblikoval Aleš Primc, spregovorila tudi članica uredniškega odbora Sabina Hočevar.

KD številna priznanja

Tri desetletja delovanja kulturnega društva na Bučki je predstavila sedanja predsednica Ljuba Hočevar. Poudarila je njegov pomen - društvo je pomembna vez med krajem in šolo in za to si bodo prizadevali še naprej. »A brez vestnih članov tako visokega jubileja ne bi praznovali,« je dejala Hočevarjeva ter se zahvalila vsem, še posebej pa je izpostavila tri člane, ki so jim podelili naziv častni: to so dolgoletna predsednica društva in sedanja vodja podružnične šole Kristina Resnik, dolgoletni predsednik KS Bučka Alojz Hočevar ter vsestranski podpornik Boris Ajdišek.

A tudi KD Bučka je bilo ob jubileju deležno mnogih pohval in priznanj. Srebrno jubilejno priznanje je Ljuba Hočevar prejela iz rok direktorja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti mag. Marka Repnika, ki je na prireditvi poetično spregovoril o pomenu kulture. Društvu je za uspešno delo občinsko priznanje izročil tudi župan Jože Kapler, ki je v nagovoru poudaril pomen šolstva, ki je podlaga za uspešno delo kulturnega društva. Zahvalo šole za dobro sodelovanje z društvom je Hočevarjevi izročila tudi ravnateljica OŠ Frana Metelka Škocjan Irena Čengija Peterlin. Ta je poudarila, da je 160 let šolstva na Bučki dokaz, da so se v teh krajih že zdavnaj zavedali, da izobraževanje odpira vrata v boljši jutri in je gibalo razvoja.

Jubilejev kulturnega društva ter organiziranega šolstva na Bučki je vesel še predsednik KS Bučka Tomaž Marjetič, ki je poudaril, naj vsi jubileji prispevajo k povezovanju občanov.

Kulturni program na prireditvi so oblikovali učenci podružnične šole - njihova likovna sekcija je pripravila celo likovno razstavo, pa številne pevske skupine: Mesečina, Vokalnih5, Plamen, Fantje z vasi, Bučenski ramplači, folklorna skupina šole, itd.

