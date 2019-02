Zaradi vozila na tirih je bil ustavljen železniški promet

16.2.2019 | 18:25

Ob 9.50 je v naselju Gornje Brezovo, občina Sevnica, na železniškem prehodu osebno vozilo zdrsnilo na železniške tire in tam obstalo. Vozilo so uspeli prisotni umakniti s tirov še pred prihodom gasilcev PGD Sevnica, ki so odklopili baterijo in pregledali vozilo. V času odstranitve vozila je bil železniški promet na tem delu ustavljen. Obveščene so bile pristojne službe.

Izteklo plinsko olje

Ob 9.35 je na Kolodvorski ulici v Krškem iz neznanega vzroka iz osebnega vozila izteklo plinsko olje. Gasilci PGE Krško so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka in z vpojnimi sredstvi posuli in počistili izteklo gorivo.

Trčili vozili

Ob 10.52 sta na Bizeljski cesti v Brežicah trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali mesto nesreče in počistili razlite motorne tekočine. Poškodovanih ni bilo.

V zaklenjenem vozilu bil dojenček

Ob 13.55 so se na Zdolski cesti v Krškem občanki zaklenila vrata osebnega vozila, v katerem je bil dojenček. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so vrata s strokovnim posegom odprli.

Gorela trava in podrast

Ob 14.43 je v bližini naselja Velika sela, občina Črnomelj, gorela suha trava in podrast. Požar na površini približno 300 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Adlešiči.

Ob 16.45 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar na površini okoli 1500 kvadratnih metrov pogasili.

M. L.-S.