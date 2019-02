Romi ponovno občino pozvali k odlovu potepuških psov

16.2.2019 | 19:10

Ilustrativna slika (arhiv DL, Foto: J.A.)

Novo mesto - Zveza Romov za Dolenjsko (ZRD) je včeraj novomeško občino oz. župana Gregorja Mecedonija pozvala k odlovu potepuških psov v romskih naseljih na obrobju Novega mesta.

»V novomeških romskih naseljih je vse več psov brez lastnika. Zaradi številčnosti in laježa so moteči tako za Rome kot za okoliške prebivalce,« so zapisali v javnem pozivu, ki ga je podpisal predsednik ZRD Bogdan Miklič.

»Potepuški psi predstavljajo grožnjo za varnost prebivalcev na tem območju in mimoidočih. Zveza Romov za Dolenjsko poziva, da za odlov psov občina zagotovi finančne vire s postavke za romsko skupnost,« so še zapisali in dodali, da se ZDR nadeja, da bo, glede na resnost tematike, o tem odločeno v najkrajšem možnem času.

Skoraj identičen poziv je ZRD na Mestno občino Novo mesto naslovila že junija 2016, samo nekaj dni po sestanku, na katerem so se pogovarjali o možnosti odlova potepuških psov s predstavniki občine, policije, inšpekcije in zavetišča. Izrednega odlova potepuških psov tedaj ni bilo. Župan Gregor Macedoni jim je tedaj v odgovoru na poziv pojasnil, da je za potepuške pse na območju občine pristojen koncesionar Turk zavetišče, katerega je občina že pozvala, da v skladu s pogodbo začne izvajati odlov psov v romskih naseljih.

»Predlagamo vam, da skupaj s pristojnimi službami začnete ozaveščati Rome o pomenu odgovornega lastništva psov, saj so tako kot večinsko prebivalstvo po zakonu o zaščiti živali odgovorni za dejanja svojih živali. Dolžni so tudi preprečiti, da bi te živali ogrožale okolico,« je še tedaj zapisal župan in spomnil, da morajo biti psi čipirani in cepljeni.

