Na derbiju boljši Novomeščani

17.2.2019 | 08:15

Lorencio Lupulescu (na sliki) je tako kot Tilen Cvetko včeraj prispeval dve točki za uspeh Krke.

Novomeščani so trenutno vodilni v prvi slovenski namiznoteniški ligi.

Novo mesto - Namiznoteniški igralci novomeške Krke so v Drgančevju tesno s 5:4 premagali ekipo Inter Diskont z Raven na Koroškem. To je bil derbi vodilnih dveh ekip prve slovenske namiznoteniške lige, domači igralci pa po zmagi ostajajo na prvem mestu. Do konca rednega dela so še štiri tekme, vendar včerajšnja zmaga najverjetneje pomeni, da bo Krka v končnico vstopila z najboljšega izhodiščnega položaja. Prvo mesto prinaša dvoboj s četrto uvrščeno ekipo državnega prvenstva.

Domači so nastopili v postavi Tilen Novak, Tilen Cvetko in Lorencio Lupulescu, rezervi pa sta bila Aljaž Šmaljcelj in Neven Karković. Za goste pa so igrali Janez Petrovčič, Darko Jamšek in Mitja Horvat.

V prvem dvoboju je Petrovčič ugnal Novaka, vendar so domači z zmago Cvetka nad Jamškom izid uspeli izenačiti na 1:1. V nadaljevanju je Lupulescu dokaj gladko s 3:0 v nizih odpravil Horvata, ki je izgubil sploh prvi dvoboj v letošnji sezoni državnega prvenstva, Cvetko pa je s 3:2 premagal Petrovčiča in Krka je po točkah vodila že s 3:1.

Nekateri gledalci so pričakovali, da bo srečanja kmalu konec, a se gostje niso kar tako predali. Horvat je unovčil svoje izkušnje in s 3:1 premagal Novaka, nato je bil Jamšek s 3:2, zadnji niz se je končal z rezultatom 12:10, boljši od Lupulesca, za vodstvo s 3:4 po točkah pa je z zmago poskrbel Horvat, ki je s 3:0 premagal mladega Cvetka.

Lupulescu je nato Krki priboril zmago za izenačenje na 4:4, odločilno točko pa je prispeval Novak, ki je pred tem sicer izgubil oba dvoboja. S 3:2 v nizih je bil boljši od Jamška in tako novomeškemu klubu zagotovil trinajsto zmago v letošnji sezoni. Edini poraz so krkaši doživeli ravno proti včerajšnjim nasprotnikom, ki so jih konec oktobra premagali s 5:4.

Novomeščani se bodo v naslednjem krogu pomerili z igralci NTK Savinja, ki zasedajo sedmo mesto v državnem prvenstvu.

Besedilo in fotografije: R. N.

