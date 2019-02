Zadnjeuvrščena ekipa je bila kar trd oreh

17.2.2019 | 09:00

Kapetan Martin Kosmina je dosegel 21 točk, največ med odbojkarji Krke.

Domači so v petem nizu povsem zaustavili gostujoče igralce.

Novo mesto - Odbojkarji Krke so sinoči v Marofu premagali Hoče, zadnjeuvrščeno ekipo državnega prvenstva. Za zmago, s katero so se prebili na šesto mesto, ki še vodi v modro skupino, so se morali pošteno potruditi, saj so odpor borbenih gostov strli šele po petih nizih.

Varovanci Tomislava Mišina so dobro odprli tekmo in po asu Žužemberčana v novomeškem dresu Maria Koncilje povedli z 8:5. Razliko so v nadaljevanju povišali na pet točk (12:7), a gostje, ki jih je spremljala številčna skupina navijačev, so Novomeščane ujeli na 12. točki. Vse do končnice niza sta bili ekipi izenačeni, nato pa so domači naredili nekaj napak tako na sprejemu kot v napadu, kar so gostje hitro kaznovali in na presenečenje mnogih povedli z 1:0.

Tudi začetek drugega niza je pripadel krkašem, ki so ušli na 11:5. A za razliko od uvodnega niza so prednost uspeli zadržati do konca. V tretjem so pobudo prevzeli gostujoči odbojkarji, ki so povedli 8:5, nato 16:13, v končnico pa so vstopili s šestimi točkami prednosti, ki jih niso zapravili.

V četrtem nizu so Novomeščani še bolj strnili svoje vrste in z odlično igro v obrambi ter uspešno zaključenimi akcijami v napadu pobegnili na 16:9. Gostje niso imeli nobene možnosti za preobrat, saj so delali preveč nepotrebnih napak.

Domači trener je v odločilnem nizu namesto korektorja Davida Kumra, ki sinoči ni imel svojega dne, v začetno peterko uvrstil Ivana Vrhovška. Da jih zanima le zmaga je z dvema asoma takoj na začetku pokazal Valentin Turk. Do rezultata 4:3 za Novomeščane so gostje še držali priključek, nato pa so povsem popustili. Krkaši do konca niza niso oddali niti točke in se veselili pomembne zmage v boju za uvrstitev med najboljših šest. Do konca rednega dela sta še dve tekmi, naslednji teden Novomeščani doma gostijo odbojkarje Šoštanja, nato pa v Marof pride še ekipa Salonit Anhovo.

Krka - Hoče 3:2 (-22, 14, -18, 18, 3)

Krka: Hafner 2, Ožbalt, Erpič 16, Vrhovšek 1, Kosmina 21, Kafol, Koncilja 13, Pucelj, Kumer 8, Lindič, Ogulin, Renko, Turk 12, Dimič.

Hoče: Cafuta 6, Crnjanski 23, Klinc, Šijanec 7, Drvarič 3, Kolman, Špindler, Lobnik, Franc 1, Repa, Berglez 4, Šikanič, Filipaš 12.

Preostali izidi:

Hiša na kolesih - Šoštanj Topolšica 2:3 (23, -17, -19, 21, -7)

Panvita Pomgrad - ACH Volley 0:3 (-23, -22, -10)

Maribor - Salonit 3:0 (17, 14, 23)

Calcit Volley - Črnuče 3:0 (21, 16, 25)

Lestvica:

ACH Volley 16 16 0 48: 6 47

Calcit Volley 16 12 4 38:18 35

Maribor 16 12 4 37:19 35

Salonit Anhovo 16 11 5 38:24 32

Šoštanj Topolšica 16 7 9 28:34 20

Krka 16 7 9 27:38 18

Hiša na kolesih 16 6 10 26:37 17

Panvita Pomgrad 16 4 12 23:40 14

Črnuče 16 3 13 17:42 11

Hoče 16 2 34 20:44 11

Besedilo in fotografije: R. N.

