Jubilej Žumberačkega izvora

17.2.2019 | 10:15

Člani uredniškega odbora s predsednikom društva.

Metlika - Tukajšnji hotel Bela krajina je včeraj zvečer pokal po šivih. Društvo Žumberčanov in prijateljev Žumberka je namreč predstavilo 10. številko svojega društvenega glasila Žumberački izvor. A ni šlo zgolj za predstavitev glasila, ampak tudi za družabno srečanje, ki se ga Žumberčani in njihovi prijatelji vedno z veseljem udeležijo.

Glavna in odgovorna urednica Žumberačkega izvora Marta Strahinić ter člani uredniškega odbora Duška Brnčić, Mira Vladić in Damir Drakulić (manjkali sta Biserka Magovac Čokeša in Maja Juranić) so predstavili jubilejno številko. Kot je poudarila Strahinićeva, tudi s pomočjo glasila v društvu negujejo dediščino. »Ni pomembno, ali je prispevek napisan v slovenskem ali hrvaškem jeziku, učeno ali po domače. Pomembno je le, da je napisan s srcem, da nosi v sebi sporočilo za nas in za poznejše rodove, predvsem pa, da povezuje ljudi. Da je res tako, dokazuje tudi tokratni dogodek,« je bila zadovoljna Strahinićeva, ki je, tako kot tudi Damir Drakulić, Mira Vladić in Biserka Magovac Čokeša, članica uredniškega odbora od vsega začetka, zadnje leto pa tudi urednica. Nasledila je Branko Klarić, ki je urejala glasilo devet let, za kar se ji je zahvalil predsednik društva Mladen Brdar.

Program so popestrili društveni tamburaška in pevska skupina, oktet Vitis ter pogovori z Josipom Fabino, prof. Jožetom Ramuto ter Milanom Radićem, medtem ko so Marija Obradović, Branko Čulig in Janko Bračika zaigrali skeč o tem, kako so nekdaj mešetarili za kravo.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

