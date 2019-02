Pogorela zapuščena hiša

17.2.2019 | 08:00

Sinoči malo po 22. uri je v naselju Vrh pri Boštanju, občina Sevnica, zagorel starejši in zapuščeni stanovanjski objekt. Gasilci PGD Boštanj so preprečili širjenja požara na bližnje objekte in v naravo ter požar pogasili. Objekt površine 9 x 4 metre je uničen v celoti, so sporočili iz regijskega centra za obveščanje.

Ob 19.05 sta v bližini naselja Zabukovje nad Sevnico trčili osebni vozili. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili bateriji, nudili razsvetljavo, počistili razlite motorne tekočine in osebno vozilo odstranili iz cestišča. Poškodovanih ni bilo.

Ob 18.31 je ob Belokranjski cesti v Novem mestu gorela trava na površini deset kvadratnih metrov. Gasilci GRC Novo mesto so pogasili požar.

B. B.