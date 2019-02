Trikrat za vsega gol

17.2.2019 | 10:40

S tekme Urbanescape Loka : Krka (Foto: MRK Krka/Danilo Kesić)

Rokometaši Krke so na gostovanju pri Urbanescape Loki izgubili z 28:29 (14:17). Po napeti tekmi, ki bi lahko odločilno vplivala na to, katera od ekip bo prvenstvo nadaljevala v zgornji in katera v spodnji polovici končnice, so rokometaši Krke škofjeloško dvorano Poden zapuščali sklonjenih glav: "Če ne bi znova zgrešili nekaj stoodstotnih priložnosti, bi zmago rešili že na polovici drugega dela, tako pa smo garali do zadnjih sekund tekme, razbranili njihovega vratarja Juričana, ki je bil v zadnjih sekundah tekme mož odločitve," je po tekmi povedal Krkin krilni igralec Kristjan Pršina.

Krka je bila nekoliko boljši nasprotnih do 26. minute, ko je Loka pri zaostanku 12:13 naredila delni izid 5:1 in na odmor odšla s prednostjo 17:14. Krkaši so zaostanek začeli nižati po desetih minutah nadaljevanja in v 49. minuti izenačili na 24:24. Loka je odgovorila z delnim izidom 3:0, a se je Krka še enkrat vrnila in v v 58. minuti je Florjančič izenačil na 28:28. V naslednjem napadu je Šibanc s krila zadel za 29:28, krkaši pa do konca niso uspeli premagati vratarja Tomića.

Urbanscape Loka: Božnar, Juričan, Vrbinc 7, Šibanc 4, Gartner, Dolenc, Jamnik 2 (1), M. Jesenko, Bradeško 2, Mali, Jeseničnik 1, Pipp 1, Bergant 2, A. Jesenko 6 (2), Bogdanić-Jenko 4, Marinović.

Krka: Tomić, Pavlin, Brajer, L. Rašo 5, Bevec 1, Didovič 2, Okleščen 4, Pršina, Irman 1, Jakše, Klemenčič, D. Rašo, Batagelj, Papež 6 (2), Kukman 2, Florjančič 7 (3).

Jeruzalem Ormož - Dobova 35:36 (19:18)

Podobno napeto, le da se je tokrat obrnilo na stran gostov, je bilo v Ormožu, kjer je z golom prednosti zmagala Dobova (36:35). Posavci so večji del tekme zaostajala za nekaj golov, a je v 58. minuti Lucian Bura vse postavil v začetno izhodišče (35:35), odločilni zadetek pa je v izdihljajih razburljivega dvoboja postavil Domen Novak.

Pri Dobovi je bil najbolj učinkovit Bura, ki je dosegel devet golov, po šest sta jih prispevala Dorjan Markušić in Marko Sintič. Bojan Čudič je za domačo ekipo dosegel 12, Rok Žuran pa osem zadetkov.

Jeruzalem Ormož: Balent, Zemljič, Bogadi 3, Šoštarič 1, Čudič 12 (4), Žuran 8, G. Hebar, M. Hebar 3, T. Šulek, Kocbek 3, Niedorfer, Kosi 3, Mesarić 2, Ciglar, Toplak, Horvat.

Dobova: Delič, Leben, Polutnik, Markušić 6, Rožman, Kovacs 1, Baznik, Humek, Bura 9, Jazbec, Krnc, Šušnjara 1, Kunst 4, Sintič 6 (1), Hotko 4, Novak 5 (1).

Sviš Ivančna Gorica - Koper 2013 27:26 (12:12)

Uspešen je bil tudi Sviš, ki je doma nepričakovano a povsem zasluženo ugnal Koper. Varovanci Aleksandra Polaka so bili večino dvoboja v prednosti, največ za tri gole, a so gostje v 58. minuti izid izenačili (25:25). Ivančani so odgovorili z zadetkoma Nika Pirnata in Domna Škorca za vodstvo s 27:25 in se razveselili druge zmage v sezoni. V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Simon Stopar z osmimi in Nejc Krabonja s petimi goli. za Koper je Grega Krečič dosegel sedem, Žiga Smolnik pa šest zadetkov.

Sviš Ivančna Gorica: Vencelj, Škorc, Knez 3, Zafran 1, Fink, Tekavčič, Hrovat 2, Stopar 8, Matej Košir 3 (1), Pirnat 4, Kutnar, Krabonja 5, Matic Košir, D. Košir, Vidmar, Ropič.

Koper 2013: Haseljić, Postogna, Makuc, Dolenc, Krečič 7, Matijašević 5, Konjević, Moljk, Muminović, Smolnik 6 (3), Sokolič, Zugan, Marič 2, Planinc 3, Stopar, Bratkovič 3.

Izidi 18. kroga rokometne lige NLB in lestvica.

* Izidi, 18. krog:

- petek, 15. februar:

Trimo Trebnje - Maribor Branik 28:28 (11:14)

- sobota, 16. februar:

Celje Pivovarna Laško - Dol TKI Hrastnik 45:31 (25:14)

Jeruzalem Ormož - Dobova 35:36 (19:18)

Sviš Ivančna Gorica - Koper 2013 27:26 (12:12)

Urbanscape Loka - Krka 29:28 (17:14)

- nedelja, 17. februar:

19.00 Gorenje Velenje - Riko Ribnica

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 18 16 0 2 582:483 32

2. Riko Ribnica 17 13 3 1 503:436 29

3. Gorenje Velenje 17 11 2 4 485:428 24

4. Maribor Branik 18 9 3 6 480:479 21

5. Urbanscape Loka 18 10 0 8 498:491 20

6. Koper 2013 18 8 3 7 479:466 19

7. Trimo Trebnje 18 7 4 7 473:478 18

8. Krka 18 8 1 9 518:505 17

9. Dobova 18 6 0 12 491:551 12

10. Jeruzalem Ormož 18 5 1 12 460:500 11

11. Dol TKI Hrastnik 18 3 1 14 439:517 7

12. Sviš Ivančna Gorica 18 2 0 16 471:545 4

