Verjetno zadnja belokranjska trgatev lanskega letnika

17.2.2019 | 11:40

Prusovi so zadnje grozdje lanskega letnika potrgali 17. februarja.

Kamenica - Čeprav so v Beli krajini porezane trte v številnih vinogradih, pa je bilo do današnjega jutra na 1.500 trtah v dveh Prusovih vinogradih na vinogradniških legah na Kamenici in v Vidošičih še grozdje. Tako pozno Prusovi niso trgali še nikoli, čeprav je res, da so sušeno grozdje stiskali celo aprila.

Kot je povedal gospodar Jožef Prus s Krmačine, mu ni poznano, da bi imel še kdo v Beli krajini na trtah grozdje. Priznal je, da so upali, da bodo primerne vremenske razmere za ledeno trgatev. A je bila letošnja zima pretopla. Pogosto se je celo zgodilo, da je bilo v nižini hladno, na Kamenici pa je bilo za nekaj stopinj topleje. Tudi danes se je sonce tako uprlo v pobočje z vinogradom, da je gospodar nekaj časa trgal grozdje celo v spodnji majici.

Iz danes pobranega grozdja bodo mošt donegovali v vino suhega jagodnega izbora. Gre za klon rumenega muškata, katerega jagode imajo debelejšo jagodno kožico, zato tudi dlje časa vzdržijo v primernem zdravstvenem stanju. Sicer pa so Prusovi zadovoljni z lansko letino, saj so med drugim pridelali štiri predikatna vina.

Prusovi so sicer največji zasebni vinogradniki in vinarji v Beli krajini, saj na treh vinogradniških legah – poleg omenjenih dveh še na Repici – obdelujejo 50.000 trt, v vinskih posodah v vinski kleti na Krmačini pa je prostora za 400.000 litrov.

