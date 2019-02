Šestnajst medalj, štiri zlate

17.2.2019 | 11:50

Tilnu Novaku se je nasmihala zmaga, vendar se je spotaknil na eni od zadnjih ovir in končal na drugem mestu.

Matevž Šuštaršič je takole pritekle v cilj na 200 m. Njegova čas je bil najhitrejši med vsemi.

Matjaž Brežnjak (Šentjernej) je bil četrti v teku na 800 m.

Novo mesto - Po prvenstvu za pionirje, mlajše mladince in člane je včeraj atletski klub Krka v dvorani olimpijskega pripravljalnega centra v Češči vasi pripravil še državno tekmovanje za starejše mladince. Dolenjski in posavski atleti so osvojili 16 medalj, naslovov prvaka pa so se veselili domačin Matevž Šuštaršič v teku na 200 m, Blaž Pelko iz atletskega kluba Dolenjske Toplice v skoku v višino, Brežičanka Leja Glojnarič prav tako v skoku v višino in njena klubska tovarišica Lara Zupanc v skoku s palico.

Šuštaršič (22,13) je na 200 m za 24 stotink sekunde ugnal Mitjo Kordeža, največjega konkurenta iz atletskega kluba Slovenj Gradec, ki je imel najboljši prijavljen rezultat, vendar mu tek ni uspel, kot si je želel. Tudi mladi novomeški šprinter je pričakoval, da se bo spustil pod mejo dvaindvajsetih sekund, pa ni šlo. »Morda sem že nekoliko utrujen od teka na 60 m. Drugače je bil ta tek v redu, mogoče sem v drugo krivino prišel nekoliko prenizko,« je svoj nastop na 200 m za Dolenjski list ocenil Matevž, za katerega je to dobra popotnica pred poletno sezono. »V dvorani so rezultati nekoliko počasnejši zaradi krivine. Veselim se že poletja,« je še dodal. Na 60 m je bil tretji, zmagal je Kordež, drugi pa je bil Jure Šterman iz atletskega kluba Pomurje Murska Sobota.

Dve medalji tudi Pelko

Z dvema medaljama se lahko pohvali tudi Blaž Pelko, ki v skoku v višino edini preskočil 186 cm, v troskoku pa je že v prvem poskusu pristal pri daljavi 14,68 m, kar je na koncu zadostovalo za drugo mesto. Tretji je bil Andraž Durjava (Krka), ki je nastopil tudi v skoku v daljino. Z le enim veljavnim skokom dolgim 651 cm je na koncu zasedel peto mesto.

Do zadnje ovire

Zmaga se je nasmihala tudi Novomeščanu Tilnu Novaku v teku na 60 m ovire, a je bil na koncu drugi. »Štart je dobro uspel, vendar sem s kolenom zapel predzadnjo oviro, kar me je precej upočasnilo in stalo zmage,« je razložil, kaj se je zgodilo.

Zlati Brežičanki

Dekleta so skupno osvojila pet medalj. V teku na 1.500 m je bila Nika Dobovšek (Sevnica) druga, srebrno medaljo je v teku na 3.000 m osvojila Ana Grobler (Krka), v skoku v višino pa sta prvi dve mesti zasedli atletinji brežiškega kluba. Kot že rečeno je zmagala Leja Glojnarič, ki je preskočila 173 cm, druga pa je bila Manca Žagar. Drugi naslov za Brežice pa je osvojila Lara Zupanc v skoku s palico, preskočila je 350 cm.

Rezultati

Starejši mladinci, 60 m: 3. Šuštaršič (Krka) 7,00; 200 m: 1. Šuštaršič (Krka) 22,13; 800 m: 2. Aljaž Lenič (Krka) 2:01,33, 4. Matjaž Brežnjak (Šentjernej) 2:02,72; 3000 m: 2. Rok Rudman (Krka) 9:52,99, 3. Žan Vozelj (Sevnica) 10:07,78; 60 m ovire: 2. Tilen Novak (Krka) 8,57; krogla: 6. Anže Durjava (Krka) 11,58, 7. Krištof Šajn (Šentjernej) 10,98; daljina: 5. Andraž Durjava (Krka) 651; troskok: 2. Blaž Pelko (Dolenjske Toplice) 14,68, 3. Andraž Durjava (Krka) 13,91; višina: 1. Blaž Pelko (Dolenjske Toplice) 186, 3. Jernej Selak (Brežice) 183; palica: 3. Jože Švirt (Krka) 420, 5. Lan Uršič (Brežice) 400, 7. Peter Gričar Vintar (Brežice) 380, 9. Anže Plankar (Krka) 320.

Starejše mladinke, 200 m: 7. Urša Matotek (Dolenjske Toplice) 26,90; 1500 m: 2. Nika Dobovšek (Sevnica) 4:41,65, 7. Lea Haler (Sevnica) 5:05,65; 3000 m: 2. Ana Grobler (Krka) 10:54,82; krogla: 8. Svetlana Gotovac (Krka) 10,21, 10. Maja Pureber (Krka) 7,91; daljina: 4. Dea Fackovič Volčanjk (Brežice) 552; troskok: 4. Tjaša Gorše (Dolenjske Toplice) 11,44; višina: 1. Leja Glojnarič (Brežice) 173, 2. Manca Žagar (Brežice) 171; 4. Nika Herakovič (Brežice) 160, 4. Anja Količ (Dolenjske Toplice) 160, 6. Maja Glogovšek (Brežice) 155, 10. Neja Žnidaršič (Krka) 155; palica: 1. Lara Zupanc (Brežice) 350.

Besedilo in fotografije: R. N.

