Zagorelo v industrijskem objektu

17.2.2019 | 16:10

Ob 11.17 je v Dečnem selu, občina Brežice, zagorelo v industrijskem objektu. Požar je do prihoda gasilcev pogasil lastnik, poroča regijski center za obveščanje. Gasilci PGD Dečno selo, Globoko in Spodnja Pohanca so zavarovali kraj in pregledali prostore.

Deblo v mostu

Ob 10.38 se je pri naselju Potok, občina Straža, med stebri mostu čez reko Krko zagozdilo drevo. Gasilci PGD Vavta vas so s pomočjo vitla potegnili večje drevo na obrežje reke Krke.

Gorela trava

Ob 14.27 je ob Črnomeljski cesti v Kočevju gorela suha trava. Gasilci PGD Kočevje so pogasili požar velikosti enega hektarja.

Maček na drevesu

Ob 10.00 so v Suhorju, občina Novo mesto, gasilci PGD Prečna s pomočjo lestve rešili mačka z drevesa.

Skozi izložbo

V Višnji Gori so nezanci skozi izložbeno okno vlomili v prodajalno. Odnesli so registrsko blagajno z denarjem in tekstilne izdelke. Nastalo je za okoli 5000 evrov škode, sporočajo s PU Ljubljana.

B. B.