FOTO: Najboljša pletenica je domača!

17.2.2019 | 18:10

Letos so v ocenjevanje prejeli 63 pletenic.

Najboljšo je spekla Danica Parkelj iz Prečne.

Predsednica strokovne komisije Valerija Poreber

Prečenski ljudski pevci Vaški zvon

Prečna - Da je pletenica lep in okusen okras vsake praznične mize, so znova pokazali v Prečni, kjer je ta konec tedna dišalo po svežem kruhu. Na že 10. državno razstavo pletenic so gospodinje z različnih koncev Slovenije, nekaj je bilo tudi moških, v ocenjevanje prinesle 63 skrbno pripravljenih pletenic. Kar 34 jih je prejelo zlato priznanje, 19 je bilo srebrnih, 9 bronastih, podelili pa so tudi eno zahvalo. Po mnenju strokovne komisije je najboljšo spekla domačinka Danica Parkelj iz Prečne.

»Sodelujem že od prve razstave. Skoraj vedno prejmem srebrno ali zlato priznanje. Letos, zgleda, mi je dobro uspela. Potrebne so dobre sestavine: moka, kvas, maslo, malo limone, rum. Predvsem pa je pomembno, da imaš mir in da jo delaš z dobro voljo,« je na vprašanje, kako narediti zmagovalno pletenico, odgovorila Danica, ki svoje znanje prenaša tudi na mlajše.

Razstavo je skupaj s Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto, Zvezo kmetic Slovenije in Turističnim društvom Straža pripravilo Društvo kmečkih žena Novo mesto. Finančno jim je na pomoč priskočila novomeška občina, prostor pa je tako kot vedno velikodušno odstopila Krajevna skupnost Prečna.

»To je že deseta državna razstava, pred tem pa so bila že štiri društvene. Začetki so bili kar težki, če se danes ozrem nazaj. Z dobro voljo in iznajdljivostjo nam je uspelo. Na prvi razstavi smo v ocenjevanje prejeli 45 izdelkov, največ jih je bilo 108, zadnja leta okoli 60,« je dejala predsednica Društva kmečkih žena Novo mesto Štefka Vidic. Pletenica je po njenih besedah praznični kruh, ki so ga včasih prejele ženske, ko so rodile, da bi se čim prej opomogle, nekatere gospodinje pa ga danes podarijo tudi mladoporočencema.

Skrben pregled

Pletenice sta pod drobnogled vzeli dve ocenjevalni komisiji. Prva je ocenjevala pletene štruce in drugače oblikovan pleten izdelek, druga pa pleteno srce. »Komisiji sta imeli zahtevno in odgovorno delo. Držali sta se pravilnika o kriterijih ocenjevanja in dobro je, da ga tudi izdelovalci pletenic pozorno preberejo, preden se lotijo izdelave. Posebno je potrebno paziti na zahtevnost pletenja, saj morati biti vsaj dva različna načina in tudi nivo pletenja. Letos je bilo kar nekaj pletenic samo z enim načinom,« je dejala predsednica strokovne komisije Valerija Poreber.

Dodala je še, da je pletenica praznično pecivo, ki mora biti primerno slano, sladko odišavljeno in primernega maslenega okusa. »Paziti je treba, da so izdelki primerno pečeni, ker to precej vpliva na strukturo, barvo in okus sredice. Izdelki so bili v povprečju lepi in dobri, veliko pa je bilo najboljših. Idej za oblikovanje res ni manjkalo, saj ste v umetnine vložile veliko svojega znanja, truda, ljubezni in spretnosti. Vsi izdelki se vedno ne posrečijo, kot si želimo, zato ne izgubljajte volje, bo drugič boljše,« je udeleženkam povedala predsednica strokovne komisije.

Zbrane so nagovorili tudi novomeški župan Gregor Macedoni, državni podsekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Marjan Cukrov, podpredsednica Zveze kmetic Slovenije Nežika Režek in še nekateri drugi. Podelitev priznanj so obogatili prečenski ljudski pevci Vaški zvon in pevska skupina Li-La, ki deluje v sklopu Folklornega društva Kres.

Besedilo in fotografije: R. N.

