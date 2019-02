Prašičja glava v zabojniku za steklo

Ostanki kolin v posodi za odpadno stekleno embalažo (november 2018)

Odpadne sveče med biološkimi odpadki (november 2018)

Črnomelj - Pred časom smo v rubriki Halo, tukaj bralec Dolenjca poročali o nezadovoljstvu nekaterih občanov Črnomlja glede (ne)čiščenja smeti v naravi s strani delavcev Komunale Črnomelj. Že tedaj se je odzval tudi direktor podjetja Samo Kavčič, ki je uredništvu poslal nekaj zelo zgovornih posnetkov.

Kavčič je med drugim pojasnil, da je vedno na voljo za morebitne pritožbe občanov nad ravnanjem zaposlenih, a odločno zavrnil, da bi ti namerno delali slabo in dopuščali onesnaženje narave. Povedal je, da njihovi delavci tedensko izpraznijo kar sedem tisoč odjemnih mest in skrbijo za več kot 190 ekoloških otokov na območju občin Črnomelj in Semič.

»Vse to je razporejeno na približno 485 kvadratnih kilometrih, skupna količina odpadkov na leto pa je več kot 4.000 ton. Izvajamo tudi odvoz kosovnih odpadkov po sistemu od vrat do vrat (za uporabnike brezplačno), izvajamo pa tudi občasne akcije, kot je na primer akcija zbiranja nevarnih odpadkov. Za vse našteto je zadolženih nič več kot 15 zaposlenih, skupaj z vsemi šoferji in zaposlenimi na zbirnih centrih na Vranovičih in Semiču,« je dejal in, kot omenjeno, poslal še nekaj zadnjih posnetkov, »iz katerih je razvidno, s čim se zaradi nevestnosti nekaterih občanov ukvarjamo še dodatno«.

Problematika (žal) zagotovo ni omejena le na delovanje črnomaljske komunale, zato objavljamo njihove fotografije, ki dodatnih pojasnil verjetno niti ne potrebujejo.

