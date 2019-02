To so digitalne prednosti, ki bodo popestrile vaš dom

18.2.2019 | 14:20

Trojčki Total Trio LTE prinašajo zabavo za vso družino.

Si želite svojo najljubšo serijo spremljati kjerkoli in kadarkoli? Vas zanima vrhunska programska shema in radi gledate televizijo v visoki ločljivosti HD? Bi si poleg tega privoščili še brezžični internet, čeprav nimate dostopa do zanesljive internetne povezave? Izberite Total TV, ki v vaš dom s trojčki Total Trio LTE prinaša številne prednosti!

Satelitska televizija Total TV, ki je uporabnikom na voljo tudi v najbolj odročnih predelih Slovenije, bo z brezžičnim internetom in fiksno telefonijo poskrbela za najboljšo uporabniško izkušnjo! Paketi Total TRIO LTE delujejo povsod v Sloveniji in v vaš dom odlično televizijsko vsebino, telefonijo ter internetno povezavo prenašajo prek Telemachovega omrežja LTE, ki v celoti nadomešča funkcionalnost fiksnega priključka. Paketi so odlična rešitev za vse, ki nimate dostopa do Telemachovega fiksnega omrežja in si želite hiter in enostaven dostop do spleta brez kabla za internet.

Hitro in enostavno brskajte po spletu.

Total TV že v svoji začetni shemi prinaša ogromen nabor televizijskih programov, od katerih jih je več kot 30 na voljo v visoki ločljivosti HD, več kot 80 pa je prosto dostopnih programov s satelita. Poleg izvrstnega izbora programov v vseh shemah (Total TV Premium LTE vsebuje tudi priljubljena paketa HBO Premium in CineStar TV Premiere), so naročnikom prek storitve EON brez doplačila na voljo kar do 14.000 naslovov priljubljenih vsebin v Video klubu, mobilna aplikacija EON in ogled nazaj do sedem dni. Vsi paketi vključujejo tudi neomejen prenos podatkov in WiFi-omrežji UNIFI ter UNIFI TRAVEL, vsi uporabniki pa dobite tudi možnost ogleda vsebin na vseh napravah (prenosnik, tablica, pametni telefon).

Paketi Total Trio LTE v vaš dom prinašajo številne prednosti.

Nove naročnike čaka posebna ponudba, saj bodo prvih 12 mesecev plačevali kar 50 odstotkov nižjo mesečno naročnino, posebne ugodnosti pa boste deležni tudi obstoječi naročniki samostojne televizije Total TV. Svoj obstoječi paket lahko nadgradite z novim in ga šest mesecev plačujete po ceni trenutnega paketa. Posebna ponudba velja do konca aprila oziroma do preklica. Prehod na trojčke LTE je izredno preprost in ne vključuje posegov v stanovanje. Ostale podrobnosti si oglejte na spletni strani Total TV, kjer lahko poiščete tudi za vas najbolj zanimiv paket, za naročilo pa pokličite telefonsko številko 070 700 700.

Oglasno sporočilo