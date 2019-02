Gorala avtomobilska školjka in zabojnik za papir

18.2.2019 | 07:00

Garaže GRC Novo mesto (foto: arhiv)

Sinoči ob 21.28 uri je v Kerinovem Grmu, občina Krško, gorela avtomobilska školjka na odlagališču odpadkov. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in požar pogasili.

Ob 21.05 je Irči vasi v Novem mestu gorel zabojnik za papir. Gasilci GRC Novo mesto so premetali vsebino in požar pogasili. Ogenj je zabojnik uničil.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 10.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA, izvod Godec.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS 3;

- od 8.30 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI STRAŽI, TP NOVA GORA PREČNA, TP PODGORA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJEŠKI OBRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠENCE, na izvodu DESNO;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BIŠKA VAS, na izvodu LEVO.

Distribucijska enota Ljubljana okolica - nadzorništvo Zagradec obvešča, da bo od 9.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽUŽEMBERK, izvod 1.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.