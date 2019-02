Ribničani v derbiju kroga doživeli drugi poraz

18.2.2019 | 08:40

Foto: Arhiv DL

Velenje, Ribnica - V derbiju 18. kroga rokometne lige NLB so sinoči rokometaši Gorenja v Velenju premagali Riko Ribnico z 31:29 (15:14). Ribničani so tako doživeli drugi poraz v letošnji sezoni.

Tretjeuvrščeni Velenjčani so proti drugouvrščenim Ribničanom tekmo začeli pogumno in si že v uvodu priigrali tri gole naskoka, zadnjič pri izidu 7:4. Ribničani so se sicer približali na gol, Velenjčani pa vodstva niso dali iz rok. Ribničani so gostitelje pri 12. golu sicer ujeli, ob menjavi strani pa so imeli rokometaši iz Šaleške doline spet gol prednosti.

V uvodu drugega dela so se gostitelji razigrali in z delnim izidom 6:2 postavili temelj za zmago. Velenjčani so prednost dolgo držali na štirih golih, v zadnjem delu pa še povečali. Ko je Aleks Kavčič v 27. minuti izid povišal na 31:25, je bil zmagovalec znan, gostje pa so poraz le še omilili, so dogajanje na parketu povzeli na Rokometni zvezi Slovenije.

Najboljši strelec pri Ribnici je v devetimi goli bil Risto Vujačić.

V nadaljevanju prvenstva bodo ta konec tedna Ribničani gostili rokometaše Trebnjega.

Rdeča dvorana, sodnika: Sok, Lah.

Gorenje: Mazej 1, Haseljić, Tajnik, Špelič 3, Matanović 6, Logar, Levc, Stojnič 1, Vujović, Miklavčič 1, Banfro, Verdinek 8 (6), Taletović, M. Kavčič, A. Kavčič 8, Kete 3.

Riko Ribnica: Ilc, Strmljan 6 (6), Horvat 2, Vujačić 9 (4), Glavan, Žagar, Knavs 1, Pahulje, Lešek, B. Nosan 4 (2), Kovačič (0), Pucelj 2, Tomšič, M. Nosan 1, Setnikar 4, Košmrlj.

Sedemmetrovke: Gorenje 6 (6), Riko Ribnica 13 (12).

Izključitve: Gorenje 16 minut, Riko Ribnica 14.

Rdeči karton: Stojnič (45.).

M. Ž.