Začele so se zimske počitnice

18.2.2019 | 10:00

Foto: arhiv DL

Novo mesto - Za okoli 81.100 osnovnošolcev in 33.950 dijakov vzhodne Slovenije so se danes začele težko pričakovane zimske počitnice. Pred njimi je teden dni zimskega veselja, v katerem jih čaka vrsta dejavnosti in programov, marsikdo pa bo lepo vreme izkoristil tudi za takšno in drugačno zabavi na snegu na katerem od slovenskih ali tujih smučiščih. Prihodnji teden pa bodo za zaslužene počitnice odšli še njihovi vrstniki iz zahodnega dela države.

Kaj so za šolarje v tem tednu pripravile različne organizacije in ustanove na našem koncu Slovenije, si lahko ogledate v naši rubriki Namig za premik.

M. Ž.