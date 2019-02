Proforcenhaus začenja z Rovanovo razstavo in izbranim vinom

18.2.2019 | 11:00

Goranu Rovanu (drugi z desne) sta predsednik Etnološkega društva Prforcenhaus Jurij Kovačič in aktualni predsednik Prforcenhausa Joško Kržičnik izročila zahvalo in spominski kostanj. (Foto: M. L.)

Degustacija vina (Foto: ED Prforcenhaus)

Na Rovanovih fotografijah je veliko obrazov. (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Kostanjeviško Etnološko društvo Prforcenhaus je ob koncu tedna poskrbelo za živahno dogajanje, ki že sodi v letošnjo šelmarijo, značilno kostanjeviško pustno dogajanje, ki ima tukaj že zelo dolgo tradicijo.

V Lamutovem likovnem salonu so tako v petek odprli fotografsko razstavo Gorana Rovana Pust skozi čas. V okviru Etnološkega društva Prforcenhaus je letos že desetič postavil Toni Bizjak z ekipo razstavo Pust skozi čas, kot je povedala člania društva Mihaela Kovačič Bizjak, ki je vodila odprtje razstave. Vsako leto izbere drugo temo. Prve razstave so bile po njenih besedah v prostorih Hrama, pa v Rabusetovi hiši (Kunst) in zadnja leta so v Lamutovem likovnem salonu. »Etnološko društvo se lahko pohvali, da je s svojim delovanjem uvrščeno v Register nesnovne kulturne dediščine in smo društvo s statusom nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture,« je povedala.

Rovanu, ki že vrsto let kot fotograf spremlja šelmarijo, so za prispevek pri ohranjanju kulturne dediščine, ki jo predstavlja kostanjeviška šelmarija, podelili zahvalo in spominski kostanj, kar sta mu izročila predsednik Etnološkega društva Prforcenhaus Jurij Kovačič in aktualni predsednik prforcenhausa Joško Kržičnik. Obrazložitev k temu je prebrala Ajda-Lea Jakše.

Na prireditvi so poleg župana Ladka Petretiča posebej pozdravili profesorja Draga Gradiška in se mu zahvalili za pomoč pri nastajanju kostanjeviške godbe, današnjega Pihalnega orkestra Kostanjevica na Krki, ter osrednjo govornico Ireno Vide. Videtova se je na zbrane obrnila s pozdravom, ki ga je njen oče Franc Šantelj napisal za šelamrijo skupaj z nekaterimi pustnimi litanijami.

Začetek prireditve so naznanile fanfare glasbene zasedbe kostanjeviškega pihalnega orkestra, v nadaljevanju pa je za glasbo poskrbela trobilsko-pihalska zasedba pod mentorstvom Draga Gradišča: Tia Štefanič, Neža in Nuša Zaman Jelenič ter Miha in Jaka Sotošek.

Nastopil je tudi duo Toni in Toni: Toni Žulič je ob namreč harmonikarski spremljavi Tonija Homana zapel arijo Šelma v priredbi Mateja Drobniča.

V okviru dogajanja ob koncu tedna je Prforcenhas pripravil v Rock cafeju tradicionalno, že 27. degustacijo pustnega vina. Vinarji so prinesli 21 vzorcev. Prvo mesto je s svojim vinom zasedel Simon Kerin, drugo Jani Abram, na tretje mesto se je uvrstilo Etnološko društvo Prforcenhaus s svojim protokolarnim vinom, ki so ga prispevali člani društva z biro in ki ga je donegoval kletar Toni Hodnik, itd.

M. L., foto: M. L. in ED Prforcenhaus

