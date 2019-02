Teden mobilnosti v vrtcu Mavrica Trebnje

18.2.2019 | 10:20

Trebnje - V času od 21. do 25. januarja smo strokovni delavci, ki smo vključeni v projekt Playing ever after, v našem vrtcu gostili teden mobilnosti (strokovno mednarodno srečanje) učiteljev in vzgojiteljev iz Finske, Nizozemske in Portugalske. Srečanje v Sloveniji je bilo že četrto v tem projektu. Pred tem smo se srečali že na Finskem, Portugalskem in Nizozemskem. V maju se bomo udeležili še zaključnega srečanja v Oulu, na Finskem.

Playing ever after je dvoletni Erasmus+ projekt, ki temelji na usvajanju angleškega jezika preko igre in uporabi spontane angleščine med igro. V sklopu projekta so nastale štiri slikanice. Vsaka zgodba iz posamezne slikanice se odvija v eni izmed sodelujočih držav. Četrta in hkrati zadnja izdana slikanica, Miha´s Birthday Band se odvija v Trebnjem, kjer Miha (slovenski junak) praznuje svoj rojstni dan.

Teden mobilnosti Erasmus+ je bil pester in zanimiv tako na strokovnem kot tudi na družabnem področju. Gostom smo predstavili naš vrtec, naš sistem dela in jih popeljali po naših enotah. Veseli smo bili, ker so se ravnatelj OŠ Trebnje, Rado Kostrevc, strokovni sodelavci in otroci odzvali na našo prošnjo in slikovito ter podrobno predstavili OŠ Trebnje, šolski sistem in način poučevanja angleščine na različnih stopnjah.

Na temo zadnje slikanice smo strokovni delavci v času srečanja napisali priprave iz vseh področjih in izdelali pripomočke. Vse to smo naložili na skupen dropbox račun - tako lahko vsi zainteresirani učitelji in vzgojitelji dostopajo do skupnih priprav in pripadajočega gradiva. Poleg pisanja priprav smo evalvirali tudi dosedanje delo in se pogovorili o zaključku projekta. V sklopu srečanja smo na temo zadnje slikanice za naše otroke zaigrali tudi predstavo Mihova rojstnodnevna zabava.

Poleg resnega dela smo gostitelji v urnik uspeli vriniti tudi nekaj časa za kulturo in zabavo. Ogledali smo si center Ljubljane in njene znamenitosti, Piran, Sečoveljske soline in Postojnsko jamo. Pripravili smo družabno večerjo v Dolenjskih dobrotah in uradno večerjo v gostišču na Loki v Novem mestu.

Celoten teden in naša Slovenija sta na naših gostih pustila zelo pozitiven vtis in presegla njihova pričakovanja.

Nina Bevec Jevnikar, koordinatorica projekta in strokovni sodelavci