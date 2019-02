Voju Maletiću priznanje Kasaške zveze Slovenije za življenjsko delo

18.2.2019 | 12:10

Vojo Maletić, eden najuspešnejših rejcev in tekmovalcev s kasači pri nas, na nedavni podelitvi nagrade za življenjsko delo v Ljubljani.

Šentjernej - Z nedavne 6. kasaške akademije na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani so domov več kot zadovoljni odšli člani Kluba za konjski šport Šentjernej, na čelu katerega je že nekaj časa Andraž Rumpret.

Med prejemniki nagrad in priznanj za dosežke v lanski sezoni sta bila namreč tudi dva Šentjernejčana: Vojo Maletić je prejel nagrado za življenjsko delo, Vesna Šuštaršič pa priznanje za prvo zmago v karieri.

Voja podpira njegova družina: na sliki z ženo Otilijo in Petro. (Foto: Anja Medle)

Vojo Maletić je eden najbolj uspešnih rejcev in tekmovalcev s kasači pri nas. S svojim delom je pustil neizbrisen pečat na področju reje, dirkanja in organizacije kasaškega športa, piše v obrazložitve nagrade.

Maletić prihaja iz kraja Bobota pri Vukovarju na Hrvaškem. S kasaškim športom se je začel ukvarjati leta 1972 v Osijeku. Kot voznik je na dirkah prvič nastopil leta 1975. Pred razpadom bivše države je dosegel skoraj 60 zmag. Največje uspehe je dosegel s kobilo Milovanko, s katero je osvojil skoraj vse možne lovorike: prvenstvo dveletnikov, prvenstvo triletnikov, kasaški derbi, dvakrat Dirko maršala Tita in šampionat Jugoslavije.

Letošnji nagrajenci Kasaške zveze Slovenije

Beg pred kruto državljansko vojno ga je jeseni leta 1991 pripeljal v Slovenijo. Sprva h Krušiču v Radomlje, potem pa leta 1994 v Šentjernej, v vas Prapreče. S seboj je pripeljal žrebca Bukefalosa in francosko kobilo Sissi des Cimes, s katero je zasnoval izvrstno kasaško linijo, ki je dala številne zelo uspešne tekmovalne konje. Z njimi je za barve Kluba za konjeniški šport Šentjernej osvojil več kot 100 zmag in s tem bistveno prispeval k dvigu kakovosti reje in dirkanja v Šentjerneju. Največje uspehe je zabeležil s kobilo Suriyo, ki je bila tretje uvrščena na državnem prvenstvu triletnikov ter drugo uvrščena na derbiju. V rejskih dirkah je dosegel še 3. mesto v derbiju s Sauvignonom in 2. mesto na kasaškem maratonu s Sai Babo. Uspešno je nastopal tudi na Dunaju. V letih 1998 in 2000 je bil najboljši voznik v Sloveniji.

Šuštaršičeva - prva zmaga v karieri

Vesna Šuštarčič na razstavi konj v Šentjerneju pred nekaj leti. (Foto: L. M.)

Vesna Šuštaršič je ena bolj obetavnih mladih ženskih kasaških voznic šentjernejskega kluba, na katero so seveda upravičeno ponosni. Na kasaških dirkah še zdaleč ni novinka. Potem ko je iz sedla presedlala tudi na kasaški sedež, je kmalu ugotovila, da ji gre tudi vožnja kasaških konj čisto dobro od rok.

Prvič je na sulki sedla avgusta leta 2015 in s konjem Los Angelesom odpeljala svojo prvo dirko. Svojo krstno zmago je dočakala unija dve leti kasneje s svojo varovanko Taxi NP, na domačem šentjernejskem ovalu. Po premiernem slavju sta dobili dodaten zagon in v istem letu zbrali še dve zmagi.

L. Markelj, foto: KZS

