Prešernovanje 2019 v OŠ Stari trg ob Kolpi

18.2.2019 | 13:40

Stari trg ob Kolpi - Proslava Prešernovanje je postala v OŠ Stari trg ob Kolpi že tradicionalna prireditev v počastitev slovenskega kulturnega praznika. A letošnje praznovanje državnega praznika je bilo še posebej slovesno.

Po Zdravljici, državni himni, in nagovoru ravnateljice Mojce Butala se je pričel bogat kulturni program, ki sta ga povezovala devetošolka Neja E. Ržen in osmošolec Erik Ržen. Mladi folklorniki so se predstavili s skečem o Prešernu, učenci kulturno-umetniškega krožka z recitacijo Prešernove Zdravljice in Vodnikove poezije ter dramatizacijo Urške Andreja Rozmana Roze. Kimberly Ann in Jaka iz vrtca sta nastopila z Župančičevo Ciciban zaspi. Člani otroškega in mladinskega pevskega zbora so zapeli Jesensko, Kekčevo pesem, Dan ljubezni in Dajte, dajte vbogajme. Petošolec Lan A. Ržen je navdušil občinstvo, ko je na harmoniko zaigral Slakovega Čebelarja in Miheličevega Veselega Ribničana.

Kar navada je že, da se učencem na odru pridružijo tudi zaposleni v vrtcu in šoli. Letos so se z interpretacijo Valentink Svetlane Makarovič in Župančičevih Veš, poet, svoj dolg? in Ti skrivnostni moj cvet predstavile Andreja Rade, Andreja Svetič, Anja Jakljevič, Slavica Planinc in Mojca Breznik.

Z jagodnim izborom poezije pa so obiskovalcem prireditve postregle učiteljica Maja Zidarič ter mami naših učencev gospe Eva Halašova in Maybeline Rose Pyngrope Tekavec. Tako smo uživali v interpretaciji pesmi Prleški klopotec Marka Kočarja v prleškem narečju, v poeziji Milana Rufusa v slovaščini in v pesnitvi U Sosa Thama v indijskem jeziku khasi.

S prireditvijo Prešernovanje smo obeležili 170-letnico smrti našega največjega poeta Franceta Prešerna, 200-letnico smrti prvega slovenskega pesnika Valentina Vodnika in Vodnikovo leto, 70-letnico smrti belokranjskega poeta Otona Župančiča in 80. rojstni dan vsestranske slovenske umetnice Svetlane Makarovič.

Praznično vzdušje je obogatila še lična scenska kulisa prireditvenega prostora. Veseli smo bili vseh staršev in krajanov, ki so v lepem številu obiskali našo prireditev. Pohvalo in zahvalo za bogat kulturni program pa si zaslužijo vsi nastopajoči in učitelji mentorji.

Marija Volf, koordinatorka prireditve

Foto: Danica Petric